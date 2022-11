MontanaBlack drohte mit Rückzug von Twitch – Jetzt schickt er große Influencer in eigener Show auf Joyn in den Knast

Marcel „MontanaBlack“ Eris (34) ist einer der erfolgreichsten deutschen Streamer auf Twitch. Doch er ist wohl schon seit längerer Zeit unzufrieden mit seiner Streaming-Heimat, drohte bereits damit, sich von der Plattform zurückzuziehen. Im Dezember soll nun sein Projekt beim Streaming-Dienst Joyn starten.

Was ist das für ein Projekt? Mit „Get Away“ bekommt MontanaBlack eine eigene Show auf der Streaming-Plattform Joyn: Joyn ist ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer Medienunternehmen, zu denen auch die Sender ProSieben und Sat 1 gehören. Die Werbung ist allgegenwärtig, wenn man einen der Sender schaut.

Neben den Mediatheken einzelner Fernsehsender gibt es auf Joyn eigene Produktionen. Für die Streaming-Plattform ist es nicht das erste Projekt mit einem Streamer: Im Juli wurde dort bereits „Knossis Kingdom“ mit dem deutschen Entertainer Jens „Knossi“ Knossalla ausgestrahlt.

MontanaBlack moderiert Influencer-Knast

Worum soll es in der Show von MontanaBlack gehen? Bei „Get Away“ soll es sich um eine Escape-Show handeln. In einem stillgelegten Gefängnis werden einige der größten deutschen Influencer dann Einzel- und Teamchallenges bestehen müssen, um am Ende aus dem Knast zu entkommen.

MontanaBlack soll gemeinsam mit dem ProSieben-Moderator Steven Gätjen (u. a. Joko & Klaas gegen ProSieben) als Gastgeber und Komplize fungieren. So wird er den Teilnehmenden wohl bei ihren Ausbruchsversuchen helfen, oder sie behindern.

Im großen Finale soll es dann eine „besonders überraschende Herausforderung“ geben.

Bei den Kandidaten ist der Streamer dabei, der ihn als deutsche Nummer 1 ablöste

Wer sind die Teilnehmer? 4 deutsche Influencer und Influencerinnen werden bei Get Away gegeneinander antreten. Mit dabei sind einige der größten Twitch-Streamer Deutschlands:

Die YouTuberin Kayla Shyx ist die einzige Frau in der Runde

Wann kommt die Show? Get Away soll eine Live-Show sein und am 11. Dezember ab 18:00 Uhr bei Joyn ausgestrahlt werden. Eine Seite wurde für die Sendung noch nicht angelegt, man kann jedoch davon ausgehen, dass Get Away kostenlos zu sehen sein wird.

Eigentlich möchte MontanaBlack seit Jahren weg von Twitch

Warum ist MontanaBlack unzufrieden mit Twitch? In einem Talk mit dem YouTuber Staiy sprach MontanaBlack im September 2022 über seine Unzufriedenheit mit seiner Streaming-Heimat. An Twitch stören den Streamer 3 Sachen ganz besonders:

In der Vergangenheit hatte MontanaBlack immer wieder Ärger mit Twitch, weil er gegen die strengen Regeln der Plattform zu sexuellen Themen verstieß. Nachdem er im November in einem „coolen Sex-Talk“ jungen Männern Ratschläge geben wollte, drohte ihm Twitch sogar mit einem Perma-Bann, sollte er noch einmal mit sexuellen Themen auffallen.

MontanaBlack war lange der größte deutsche Streamer auf Twitch, sogar einer der größten weltweit. Dennoch machte Twitch einen Rückzieher, nachdem man ein halbes Jahr lang mit ihm über einen Exklusiv-Vertrag gesprochen habe.

Twitch wird für große Streamer weniger lukrativ. Einige der Änderungen, die die Plattform im Lauf der letzten Monate einführte, passen MontanaBlack überhaupt nicht. Unter anderem wurde die Beteiligung von Streamern an den Einnahmen durch Bezahl-Abos gesenkt.

Eigentlich wäre er schon längst von Twitch abgehauen, so MontanaBlack. Aber die Konkurrenz sei einfach nicht dagewesen oder habe kein Interesse an ihm gehabt.

Im Augenblick ist Joyn wohl noch keine echte Konkurrenz für den Streaming-Giganten Twitch. Es ist jedoch offenkundig, dass MontanaBlack mit alternativen Anbietern liebäugelt. Vielleicht hofft er auch, Twitch so dazu zu bringen, sich das mit dem Exklusiv-Vertrag noch einmal zu überlegen.

Get Away ist nicht der erste Auftritt im Fernsehen für MontanaBlack. Bereits Anfang November war er mit Trymacs und Knossi bei der Wok-WM 2022 auf ProSieben und landete dort auf einem enttäuschenden 8. Platz. Das war rückblickend jedoch nicht, was ihn an der Sendung am meisten ärgerte:

