Twitch-Streamer findet völlig absurde Videos zu seiner Trennung – „Wie kann sowas überhaupt sein?“

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Was waren das für Videos? In einem Stream vom 19. November stieß xQc auf ein virales TikTok-Video mit über 1,3 Millionen aufrufen. In dem Video analysierte die TikTokerin xmukitty die Trennung von xQc und Adept und erklärte: Die beiden hätten keinen Ehevertrag gehabt, darum habe Adept nun Anspruch auf das Eigentum von xQc (via Twitch ).

Twitch-Streamer hat Stress mit der Ex, lässt Kreditkarte sperren, erklärt: „Ich will kein DPS sein, sondern ein Healer“

Insert

You are going to send email to