Blizzard hat klammheimlich das erste Mobile-Spiel angekündigt, das ich wirklich spielen will

Blizzard will es noch einmal mit Mobile-Games versuchen. Doch Overwatch Rush ist anders – es sieht wirklich gut aus, findet MeinMMO-Dämon Cortyn.

Wisst ihr, eigentlich habe ich mich gestern Abend diebisch und fast ein bisschen diabolisch gefreut. Als sich herausstellte, dass Blizzard das Spiel „Overwatch Rush“ ankündigt, hat meine infernalische Schreiberseele sich schon gefreut – das wäre ein perfektes Thema für den Mecker Mittwoch. Immerhin: Blizzard und Mobile-Games, das ist eine Geschichte, die gerade mit Diablo Immortal und dem schnell wieder eingestampften Warcraft Rumble durchaus zurecht ein großer Aufreger ist.

Dann allerdings sah ich den Gameplay-Trailer und las auch den Anspiel-Bericht von Kollegen Dimitry Halley auf der GameStar und dachte mir: „Darüber kann ich gar keinen Mecker Mittwoch schreiben. Ich will das spielen.“

Overwatch Rush sieht wie das erste Mobile-Game aus, bei dem ich wirklich Interesse habe, es regelmäßig und langfristig spielen zu wollen. Overwatch in einer 4vs4-Variante, allerdings aus einer „Top Down“-Perspektive klingt spannend und sieht auch im Gameplay erstaunlich gut aus.

Ja, die Dialoge der Entwickler sind natürlich ein kleines bisschen „cringe“, als hätte denen ein Blizzard-Chef vorher gesagt: „Und für das Video tut ihr jetzt alle so, als würdet ihr euer Spiel zum allerersten Mal spielen und wäret Overwatch-Fans, die nicht alle 3 Minuten die Mütter ihrer Mitspieler im Chat beleidigen oder „EZ EZ“ und Tank diff spammen.“

Anders kann ich mir zumindest nicht erklären, warum man Reinhardt bereits im Spawnraum für sein Awesome Shield lobt und darauf sogar noch ein Nice! als Reaktion bekommt.

Ich freue mich darauf, mehr zu Overwatch Rush zu erfahren. Ich will wissen, ob alle Helden aus Overwatch es auch in Overwatch Rush schaffen. Ich will mehr vom Gameplay sehen und auch selbst Hand anlegen.

Kein Mobile-Game konnte mich so neugierig machen wie Overwatch Rush

Klar, ich habe auch schon anderen Mobile-Games mal eine Chance gegeben. Hearthstone ist im Grunde auch ein Mobile-Spiel, macht mir aber nur auf dem PC so richtig Spaß. Warcraft Rumble war in den ersten Stunden wirklich interessant, aber das habe ich am Ende dann doch nur auf dem PC gespielt und links liegen gelassen, nachdem das Spiel in komplett langweiligen Ewig-Grind versank oder man Echtgeld auf Probleme werfen musste, bis alle Konten den Dispo ausgereizt hatten.

Ich weiß: Für viele (immer älter werdende) Gamerinnen und Gamer sind Mobile-Games keine „echten“ Spiele. Gezockt wird mit Tastatur oder Gamepad. Ich sehe das auch so. Lange Gaming-Sessions mit immersiven Spielen – da will ich einen großen Bildschirm und eine bequeme Position, um stundenlang darin versinken zu können.

Ob es Heldinnen wie Anran auch in Overwatch Rush geben wird, bleibt abzuwarten.

Vor allem ist es ja auch nicht so, dass durch „Overwatch Rush“ irgendetwas am originalen Overwatch verloren ginge. Es ist ein Spiel, das von einem ganz anderen Entwickler-Team als dem „Team 4“ von Blizzard entwickelt wird (laut Blizzard).

Ein wenig kurios ist natürlich, dass Blizzard das neue Spiel „mal eben so“ zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt ankündigt. Also losgelöst von den großen Overwatch-Ankündigungen vor einigen Wochen und quasi zwei Tage vor dem Release von WoW: Midnight.

Zyniker könnten jetzt sagen, dass Blizzard das macht, weil sie selbst gar nicht so richtig an Overwatch Rush glauben. Ich denke aber eher, dass man aus den letzten Mobile-Ankündigungen von Blizzard gelernt hat und ein Disaster wie bei „Diablo: Immortal“ vermeiden wollte. Wäre Overwatch Rush die „große Neuankündigung“ auf der BlizzCon im September gewesen, wäre ein neuer Shitstorm vorprogrammiert.

Dass Blizzard Overwatch Rush also eher nebenbei ankündigt, ist vielleicht auch einfach ein Zeichen, dass sie ihre Kern-Spielerschaft (mit einer historisch doch sehr kurzen Lunte) nicht verärgern wollen.

Die übliche Angst vor Pay2Win

Und ja, mir ist auch vollkommen klar, dass das Spiel im Grunde mit einer Sache steht oder fällt – der Cash Shop. Denn Overwatch Rush wird Free2Play und da stellt sich die Frage, wie das Spiel Geld einnehmen will. Skins und optische Anpassungen finde ich dabei vollkommen in Ordnung, die können auch wieder so frech überteuert sein, wie in allen anderen Mobile Games.

Dass aber schon die Rede von „Anpassungen der Heldenfähigkeiten“ ist, also quasi Perks, die Vor- und Nachteile bringen sollen, knirsche ich leise mit den Zähnen. Da bleibt abzuwarten, wie krass diese Anpassungen sind und die Gefahr von „Pay2Win“ ist erst einmal gegeben. Für ein Spiel mit kompetitiven Ambitionen könnte das bedeuten, dass es sich sofort ins Aus katapultiert. Aber das wird auch Blizzard wissen. Von daher ist es wohl eher zielführend, wenn wir Blizzard direkt wissen lassen, dass Pay2Win keinen Platz haben darf.

Doch alles in allem bin ich positiv überrascht. Overwatch Rush sieht spaßig aus. Es könnte das erste Mobile-Game in der Geschichte des Mobile-Gamings sein, das ich ausgiebig spielen will. Denn das Gameplay sieht gut aus. Die richtige Mischung aus dem bekannten Overwatch, aber in der Geschwindigkeit etwas reduziert, um taktischer zu sein und sich auch mobile solide zu spielen. Ich bin gespannt. Ihr auch?

Denn zumindest aktuell macht Blizzard sehr viel richtig – auch bei Overwatch.