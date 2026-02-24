Overwatch erhält eigenes Mobilegame, mit einer Besonderheit: Die Community ist tatsächlich gehyped

Ohne irgendwelche Vorwarnungen kündigte Blizzard ein eigenes Mobilegame für Overwatch an. Scheinbar hat das Team einiges richtig gemacht, denn anhand der ersten Reaktionen aus der Community lässt sich erkennen: Die Spieler haben tatsächlich Bock!

Was ist das für ein Mobilegame? Kaum ist der Wechsel von Overwatch 2 zurück zu Overwatch passiert, kündigte Blizzard nun eine weitere Neuerung an: Der Shooter wird ein eigenes Mobilegame erhalten, nämlich Overwatch Rush.

Bei dem Spiel handelt es sich nicht um eine direkte Adaption von Overwatch als eine mobile Variante. Bei Overwatch Rush wird es sich um ein neues und eigenes Game handeln.

In einer ersten Gameplay Preview auf YouTube aus der frühen Entwicklung kann man erkennen, wie sehr sich das Mobilegame von dem Shooter unterscheidet. Es verzichtet auf die Egoperspektive und bietet eine Top-Down-Ansicht, die Teams bestehen aus 4 Spielern und es beherbergt neue Modi, die es in dem Hauptspiel gar nicht gibt. Am ehesten erinnert Overwatch Rush an ein Mobile-Moba mit bekannten Gesichtern und ihren Fähigkeiten.

Wenige Stunden nach der Ankündigung von Blizzard tummelt sich die Spielerschaft auf Social Media sowie auch auf Reddit, wo eine allgemeine und (fairerweise gesagt) überraschende Stimmung deutlich wird: Die Spielerschaft hat Bock.

Neues Konzept stimmt Community optimistisch – eine direkte Adaption hätte das nicht geschafft

Worüber freut sich die Community so sehr? Die Community von Overwatch war des Öfteren mit den Entscheidungen von Blizzard frustriert. Fragwürdige Monetarisierung sowie gestrichene Inhalte sind nur zwei Beispiele, die den Anklang der Spielerschaft anknacksten. Letztlich konnte Overwatch mit ihren neuen Plänen für das Jahr 2026 für hoffnungsvollen Optimismus sorgen und auch alte Spieler zurückholen.

Mit der Ankündigung von Overwatch Rush scheint sich dieser Trend fortzusetzen. Auf Reddit wird deutlich, dass die Community von dem Gezeigten positiv überrascht ist, was vor allem darauf beruht, dass es sich eben um keine 1-zu-1-Kopie des Shooters für Mobilgeräte handelt:

Das würde ich tatsächlich spielen. Wenn es nur Overwatch auf dem Handy wäre, dann nein. – pamtrimk auf Reddit

„Das sieht tatsächlich besser aus, als ich ehrlich gesagt erwartet hatte“, schreibt YirDaSellsAvon, „sieht aus wie ein MOBA. Ich bin kein Fan von Handyspielen, aber ich werde es mal ausprobieren. Interessantes Konzept.“

Auch Fizziest_milk findet: „Ich finde es gut, dass sie tatsächlich versucht haben, es für Mobilgeräte anzupassen, anstatt nur eine Low-Res-Version des Hauptspiels zu erstellen, die total beschissen laufen würde.”

Hier könnt ihr das erste Gameplay von Overwatch Rush sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wann wird Overwatch Rush erscheinen? Ein bisheriger Releasetermin ist noch nicht bekannt. Es soll „irgendwann“ fertig werden und bis dahin gemeinsam mit der Community und in kleinen Playtests verfeinert und fertiggestellt werden. Wenn ihr mehr zu Overwatch Rush erfahren wollt, könnt ihr bei unseren Kollegen bei der GameStar vorbeischauen, die das Spiel bereits testen konnten: Aus dem Nichts kündigt Blizzard Overwatch Rush an – und ich habe es schon gespielt

Seit den angekündigten Neuerungen für das Hauptspiel, feiert Overwatch eine Art Revival, das bei Spielern nicht nur durch eine neue Story-Reihe und Seasonstart gut ankommt, sondern auch durch neue Helden. Vor allem eine Heldin besitzt bereits eine Menge Fans, auch in der Redaktion: Overwatch hat mit einer neuen Heldin eine heiße Mami dazugewonnen und alle lieben sie (inklusive mir)