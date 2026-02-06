Overwatch hat mit Domina eine neue heiße Mami und alle lieben sie (inklusive mir)

Mit der Ankündigung der „neuen Ära von Overwatch“ präsentierte Blizzard direkt 5 von 10 neuen Charakteren, die dieses Jahr in dem Hero-Shooter erscheinen werden. Eine der Heldinnen kommt bei der Community besonders gut an, und das aus gutem Grund.

Von welcher Heldin ist die Rede? Bei der letzten Ankündigung bezüglich neuer Inhalte und Änderungen in Overwatch wurden 5 von 10 Heldinnen und Helden vorgestellt, die man zum Start der neuen Season am 10. Februar 2026 spielen kann. Darunter befinden sich zwei neue Supports, zwei DPS und ein neuer Tank, der sich bereits in der Spielerschaft des Shooters (und auch bei mir) großer Beliebtheit erfreut. Denn was soll ich sagen, Overwatch scheint seine Fanbase zu kennen und davon kann ich mich auch nicht freisprechen.

MeinMMO-Redakteurin Caro meint: Blizzard präsentierte eine neue Heldin, die mich (neben Jetpack Cat) nach einer zweijährigen Pause zurück ins Spiel zieht. Mich zu rechtfertigen und so zu tun, als wäre ich aufgrund ihrer Gameplay-Mechaniken interessiert, wäre peinlicher, als mit der Wahrheit rauszurücken: Overwatch veröffentlichte eine neue Mami, die mich und den Rest der Community einfach schwach macht.

Die Rede ist von „Domina“, der Erbin und Vizepräsidentin der Vishkar Corporation aus dem Overwatch-Universum, die an der Seite von Talon kämpft. Sie gilt als ein Fernkampf-Tank, der auf Distanz Kontrolle ausüben, Barrieren errichten, Gegner zurückstoßen und lähmen kann. Mit ihrer Ultimate feuert sie weitere Barrieren aus hartem Licht ab, die Gegner gefangen nehmen und die sie nach kurzer Zeit detonieren lässt.

Mit ihrem Healthpool und Schilden ist Domina nicht so leicht in die Knie zu zwingen. Anhand der Reaktionen in der Community wollen Fans auch eher das genaue Gegenteil. Denn für sie ist ihr Name Programm.

Hier seht ihr mehr zu den 5 vorgestellten neuen Helden in Overwatch:

Overwatch zeigt 5 neue Helden, die mit Season 1: Conquest erscheinen
Fans lieben Domina, weil die Entwickler eine bestimmte Designentscheidung getroffen haben

Wieso kommt Domina so gut an? Auf Reddit finden sich massenhaft Kommentare, in der die Community ihre Begeisterung bezüglich der neuen Heldin ausdrücken. Dabei sind ihre Klasse sowie ihr Gameplay eher zweitrangig. Domina schafft es allein durch ihr Aussehen und Auftreten, dass Spieler überzeugt sind:

  • „Domina ist ein perfekter Name für Mami“, beichtet thefranchise305.
  • „Wenn Domina zu einer Geldquelle wird, werd ich nicht einmal wütend sein“, gibt luskop zu.
  • „So bringen sie mehr Leute dazu, Tank zu spielen“, findet EffectiveAnxietyBone.
  • „Ich hoffe, dass es Spaß macht, sie zu spielen (obwohl der Burst-Laser bereits sehr vielversprechend ist), denn ich liebe ihr Design. Sie ist wie Emma Frost von Rival, wenn Netease ihr endlich wieder ihren Sinn für Mode zurückgegeben hätte”, schreibt vegetaalex66.

Bei Dominas Design haben die Entwickler vollkommen ins Schwarze getroffen und eine weitere Kandidatin des „Dommy-Mommy“-Genres geschaffen. Dazu gehören beispielsweise auch die besagte Emma Frost aus Marvel Rivals oder auch Lady Dimitrescu aus Resident Evil Village

Es ist eine Designentscheidung, die anhand der Reaktionen der Spieler funktioniert. Und das habe seinen Grund, wie auch das Team von Overwatch erklärt.

Wieso macht Blizzard die Charaktere so attraktiv? In einem Interview mit Gamespot, sprach Senior Produzent Kenny Hudson darüber, wieso Overwatch so heiße Charaktere kreiert. 

Größtenteils läge das an den Proportionen, Größe und Maßstab. Die Künstler hätten es deutlich einfacher, wenn Charaktere längere Gliedmaßen sowie Beine und einen größeren Rumpf besäßen, um diese in kommenden Skins leichter mit neuer Geometrie zu versehen.

Silhouetten spielen im Charakterdesign eine wichtige Rolle, da sie einen Charakter schnell erkennbar und einzigartig machen, sei es als Model in einem Videospiel oder in anderen Medien wie Filmen oder Serien. Den Sexappeal eines Charakters jedoch rein mit seiner Funktion zu rechtfertigen, klingt etwas naiv. Schließlich findet man im Subreddit von Overwatch keinen Kommentar über Dominas grandiose Hitbox.

Neben Domina wurde eine weitere Heldin angekündigt, auf die die Community bereits lange gewartet hat. Sie galt viele Jahre als verloren gegangene Legende, doch Blizzard gab ihr eine neue Chance: Nach 2.500 Stunden in Overwatch wollte ich nie wieder einen Hero-Shooter spielen, dann zeigten sie mir eine Katze … mit Jetpacks

