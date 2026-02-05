Das sind die 5 neuen Helden, die ihr nächste Woche in Overwatch spielen könnt

Blizzard hat gleich 10 neue Helden für Overwatch angekündigt, 5 davon dürft ihr schon sehr bald spielen. Welche das sind, zeigen wir euch hier.

Was passiert gerade bei Overwatch 2? Blizzard wechselt seinen Kurs und leitet damit eine neue Ära für den Helden-Shooter ein. Das Spiel lässt die 2 fallen, kriegt gleich 10 neue Helden und eine Story, die bis ins Jahr 2027 laufen soll.

Die Hälfte dieser neuen Helden könnt ihr schon sehr bald spielen: Ab dem 10. Februar 2026 mit dem Start von Season 1: Conquest. Welche das sind und was sie so können, zeigen die Entwickler bereits in einem Trailer.

Den Trailer zu den neuen Helden seht ihr hier:

Drei neue Helden für Team Talon, zwei für Overwatch

Wer sind die neuen Helden? Von denen kämpfen drei auf der Seite von Talon und zwei auf der Seite von Overwatch. In der Lore des Helden-Shooters ist Talon eine Organisation, die nach der Weltherrschaft strebt. Das Team von Overwatch (das dem Spiel auch seinen Namen gibt), versucht dies jedoch zu verhindern.

Das sind die 3 Helden, die auf der Seite von Talon kämpfen:

Dominia ist der erste echte Poke-Tank seit Sigma. Die Entwickler selbst beschreiben sie als eine „elegante Fernkampf-Spezialistin mit tödlicher Zonenbeherrschung”

Emre ist ein Damage Dealer, also jemand, der vor allem viel Schaden austeilt. Er liefert rasantes Run-and-Gun-Gameplay.

Mizuki ist Teil eines Clans, der mit Talon verbündet ist. Er ist ein Support-Held. Seine Fähigkeiten fokussieren sich darauf, Gegner einzuschränken, Verbündete zu heilen und für Verwirrung zu sorgen.

Hier kommen nun die zwei neuen Helden für das Overwatch-Team:

Anran ist die ältere Schwester des Helden Wuyang, der in Season 18 zu Overwatch gekommen ist (September 2025). Die Damage-Dealerin kämpft mit Handfächern und fügt Feinden Feuerschaden zu. Sie kann sich sogar wie ein Phönix aus der Asche erheben und mit einer feurigen Explosion wiederbeleben.

Jetpack Cat ist ein Support-Held und, wie der Name bereits verrät, eine Katze mit Jetpack. Ihr Schnurren heilt Verbündete, sie hat eine wortwörtliche Rettungsleine und kann sich auch schnurstracks auf Feinde stürzen

Anran ist im Zuge ihrer Heldenprobe übrigens schon ab dem 5. Februar 2026 spielbar.

Auf welchen dieser Helden freut ihr euch schon am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. MeinMMO-Shooter-Experte Dariusz Müller hat nach längerer Pause wieder mit Overwatch angefangen und muss gestehen: Es macht wieder richtig Spaß. Er meint: Overwatch 2 ist besser als jemals zuvor, weil Blizzard 3 Entscheidungen traf