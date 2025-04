Der angesagte Shooter zu Marvel auf Steam bekommt neue Heldin, nach der Fans nun gieren

Die Orks in Warhammer 40.000 haben völlig abgedrehte Götter, aber die sind so mächtig, dass selbst Menschen sie verehren

Das steckt dahinter : Diese Tendenz, weibliche Figuren in Hero-Shootern zu sexualisieren, gab es sogar bei Overwatch 2016 stark, wobei Blizzard das Spiel als besonders familienfreundlich geplant hat und eigentlich so nicht wollte. Doch Fans fantasierten über die Heldinnen und Helden aus Overwatch und erschufen Fan-Fiction. Bei Marvel Rivals hingegen scheint die Sexualisierung der Figuren voll geplant zu sein und der Fan-Service erreicht mit Emma Frost ein neues Level: Overwatch: Sex – Von Pornos, Waifus und Penis-Controllern

Im Film X-Men: First Class (2011) wurde Emma Frost von January Jones gespielt. Im Vergleich zur Schauspielerin hat man die Figur im Videospiel weiter sexualisiert und sie, wie viele Fans bemerken, „thicc“, also praller gemacht. Vor allem ihre Oberschenkel lösen eine Menge von Kommentaren aus:

So tritt sie in Marvel Rivals auf: In Marvel Rivals wird Emma Frost als Vanguard, als Tank, gespielt werden. Sie kommt als 38. Figur zu Marvel Rivals mit Season 2, später in der Season 2 wird Ultron als spielbare Figur ins Spiel kommen.

In den Comics und Filmen ist Emma Frost meist eine Gegnerin der X-Men, die zum Hellfire Club gehört. Schon in den Comics ist sie betont sexualisiert, trägt ein weißes Korsett, das viel Haut zeigt, und nutzt ihre Wirkung auf Männer zu ihrem Vorteil.

Der Third-Person-Shooter Marvel Rivals (PC, PS5, Xbox) ist eines der erfolgreichsten neueren Games auf Steam. Der Hero-Shooter inszeniert Helden aus dem Superhelden-Universum von Marvel. Im Vergleich zu früheren Hero-Shootern wie Overwatch hat Marvel Rivals mit bereits 37 spielbaren Helden eine breite Auswahl an Charakteren, die Nummer 38 sorgt jetzt für besonders viel Aufmerksamkeit. Am 11. April kommt Emma Frost zu Marvel Rivals.

