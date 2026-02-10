Overwatch: Season 1 startet heute – Alle wichtigen Infos im Live-Ticker

Overwatch feiert heute seinen Relaunch und ändert dabei nicht nur seinen Namen, sondern auch, wie es zukünftig weiter existieren soll. Was ihr zum Release des großen Updates wissen solltet, erfahrt ihr in unserem Live-Ticker.

12:52 Uhr Guten Tag und willkommen zu unserem Live-Ticker für den Release von Season 1 in Overwatch 2 . Noch könnt ihr den Shooter zocken, denn bis zum Release des neuen Updates müsst ihr ein gutes Stückchen warten. Wir informieren euch hier, sobald es Neuigkeiten zum Release gibt. Schaut also gerne öfter vorbei und merkt euch die Seite mit einem Lesezeichen.

Wann hat Season 1 seinen Release? Am 10. Februar ist es soweit, denn Overwatch 2 soll seinen Relaunch erhalten. Das Spiel erhält den Namen seines Vorgängers und ein riesiges Update. Neben 5 neuen Helden soll es auch signifikante Änderungen geben, die zukünftig Einfluss auf die Entwicklung des Shooters haben werden, allem voran der Fokus auf eine Story.

Die Startzeit wurde zwar noch nicht offiziell kommuniziert, der Countdown, um Anran spielen und den Battle Pass abschließen zu können, endet jedoch um 20:00 Uhr deutscher Zeit. Erfahrungsgemäß erscheinen Updates auch zu dieser Uhrzeit. Euer Client sollte einen Teil des Updates bereits automatisch heruntergeladen haben, wenn ihr diese Option aktiviert habt. Der Rest des Patches wird dann ab 20:00 Uhr herunterladbar sein.

Das Update ist riesig und könnte einen großen Spieleransturm verursachen. Wir werden deshalb mit einem Live-Ticker den Release beobachten und euch über den Server-Status sowie weitere Informationen informieren.

Patch Notes: Wo finde ich sie?

Gibt es die Patch Notes schon? Nein, leider noch nicht. Patch Notes werden meist dann für Overwatch veröffentlicht, wenn der Patch seinen Release gefeiert hat. Wir werden jedoch diese hier oder in einem separaten Artikel zusammenfassen, wenn sie bekannt werden.

Welche Highlights bringt das Update? Overwatch wird sich in vielen Punkten verändern und einige dieser Änderungen könnten euch sogar freuen. Dazu gehören:

5 neue Helden, die nach dem Release des Updates spielbar sein werden, und das sofort.

Relaunch mit dem Original-Namen „Overwatch“ ohne 2.

Fokus auf Story und der erste Teil soll „The Reign of Talon“ heißen. Dieser soll bis 2027 andauern.

Season 1 startet gleich nach dem Release des Updates.

Es soll ein Meta-Event namens Conquest geben.

User-Interface und UX werden überarbeitet. Die Helden-Lobby soll ebenfalls einen neuen Anstrich erhalten.

Ein Event rund um Hello Kitty startet und soll dann vom 10. bis 23. Februar laufen.

Wer sich gleich zum Release behaupten will, der sollte sich eine neue Kombination aus Helden anschauen. Unser MeinMMO-Redakteuer Benedict Grothaus hat einen davon vor dem Release von Season 1 mit seinen Freunden getestet und er war erstaunt, wie dominant eine Kombination sein kann: Wir haben mit 3 Helden in Overwatch fast jedes Match gewonnen und ihr könnt das Trio zur neuen Season direkt spielen