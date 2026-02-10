Wir haben mit 3 Helden in Overwatch fast jedes Match gewonnen und ihr könnt das Trio zur neuen Season direkt spielen

Blizzard hat sich dazu entschieden, Overwatch eine völlige Überarbeitung zu verpassen und zusammen mit der ersten Season 2026 und den Features auch direkt 5 neue Helden ins Spiel zu bringen. Einer davon war schon im Vorfeld für alle spielbar und sorgt laut MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus für richtig starke Compositions.

Völlig aus dem Nichts hat Blizzard riesige Änderungen für Overwatch angekündigt, die das Spiel 2026 umbauen werden. Startschuss ist heute, der 10. Februar, um 20:00 Uhr deutscher Zeit.

Overwatch 2 heißt wieder Overwatch, Rollen werden überarbeitet, es gibt Balance-Anpassungen und das Highlight: gleich fünf neue Helden droppen am gleichen Tag mit Season-Start. Nicht mitten drin, nicht im Laufe des Jahres, sondern sofort.

Einer dieser Helden ist Anran, eine neue Angreiferin, die mit Feuer kämpft und die direkt eine Woche vor Season-Release spielbar war. Ich spiele mit meiner (halbwegs) festen Truppe schon seit Jahren aktiv, wenn auch mit Pausen.

Aber mit Anran haben wir eine Team-Composition entdeckt, die alles, was wir bisher kannten, absolut in den Boden stampft. Wenn ihr nach einer Kombination sucht, um heute Abend die ganzen Teams aus neuen Helden zu zermatschen: probiert euch an unserer „Pitbull-Comp.“

„Wie zwei wilde Pitbulls, die ich von der Kette lasse“

Warum Pitbull? Weil unsere Tank-Spielerin meinen Co-DPS und mich genau so bezeichnet hat: „Als würde ich zwei Pitbulls von der Kette lassen und in die Gegner schicken.“ Die Composition ist dabei recht simpel:

Zarya als Tank

Anran und Vendetta als DPS

Praktisch funktioniert das so, dass Anran und Vendetta direkt ins Gegnerteam springen, idealerweise in die Heiler, und von hinten her aufräumen, während sie von Zaryas Schilden geschützt werden. Zugleich lädt Zarya ihre Waffe so auf und die Gegner werden zwischen zwei Fronten zermalmt. Im Kern ist die Team-Comp eine Dive-Strategie, jedoch ohne den Einsatz des ganzen Teams, sondern nur der DPS (und Heiler, aber dazu gleich mehr). Ein wenig Übung braucht die Sache natürlich trotzdem.

Die Comp funktioniert mit diesen drei Helden so gut, weil Anran und Vendetta nicht nur viel Schaden austeilen, sondern zusätzlich starke Defensiv-Fähigkeiten haben – stärker als die meisten Flanker.

Vendetta hat von Haus aus viel Rüstung und kann mit ihrem Schwert Schaden abblocken. Anran kann sich für einen Augenblick aus dem Kampf herausziehen, wird unsichtbar und unverwundbar und zündet dabei Gegner an. Und mit dem richtigen Perk heilt sie sich sogar noch.

Bedenkt, dass Vendetta vermutlich noch einen kleinen Nerf bekommen wird. Die Comp sollte dennoch funktionieren.

Baut die Charaktere nicht auf Schaden, sondern auf Überleben – das ist wichtig!

Hier ist auch der Punkt, den ich oft bei Gegnern beobachtet habe und den viele falsch machen. Ja, Anran und Vendetta sind DPS-Helden und es klingt sinnvoll, Perks zu nehmen, mit denen sie noch mehr Schaden machen können.

Die beiden Frauen teilen aber schon genug aus. Mehr Schaden wäre absoluter Overkill, ihr könnt Gegner nicht über ihren Tod hinaus töten – und eine Weisheit aus WoW war schon: ein toter DPS macht keinen Schaden.

Entsprechend solltet ihr dafür sorgen, dass ihr auch alleine überlebt, während euer restliches Team sich um mögliche Ausreißer der Gegner kümmert oder abgelenkt wird:

Vendetta

Kleiner Bonus: Zehrender Schlag, damit euch der Überkopftreffer heilt – wichtig: übt, mit der Klinge zu treffen! Sonst ist Vendetta an sich schon nutzlos.

Großer Bonus: Rasche Vergeltung; das übersehen die Leute oft, wie es aussieht. Aber die 150 Bonus-Trefferpunke verleihen euch bei vollen HP eine Lebensleiste mit fast 500 Trefferpunkten, inklusive 125 Rüstung. Das ist so viel, wie Tanks haben.

Anran

Kleiner Bonus: Hitzeschild, damit ihr nach der Ultimate im gegnerischen Team stehenbleiben könnt.

Großer Bonus: Hungernde Flamme, mit der ihr euch selbst heilen könnt.

Zarya

Kleiner Bonus: irrelevant, aber ich empfehle Energieumwandler.

Großer Bonus: Aufklärer, um eure DPS noch weiter zu buffen.

So eine lange Siegesserie hatte ich zuvor nur selten. Vendetta ist aktuell wohl etwas zu stark.

Die richtigen Heiler machen die Comp noch stärker

An sich ist fast egal, welche Heiler ihr dabei habt. Lediglich Lúcio und Baptiste, vor allem in dieser Konstellation, funktionieren nicht. Meine Tipps sind:

Zenyatta, der durch seine Sphäre der Zwietracht den Schaden auf einzelnen Zielen erhöht und auf Distanz heilen kann, insbesondere mit dem Perk Duale Harmonie (perfekt für diese Komp).

Ana, deren Nanoboost vor allem auf Vendetta regelmäßig für Vier- oder Fünffachtötungen sorgen kann.

Kiriko aus dem gleichen Grund, wobei Ana und Kiriko beide als Reaktion auf die Gegner funktionieren (durch Anti-Heal bzw. Kirikos Möglichkeit, genau den zu entfernen).

Lifeweaver, weil dieser seine DPS retten kann, wenn sie doch mal zu sehr in die Bredouille geraten.

Brigitte und Moira, weil diese das verbleibende Team am Leben halten und sich selbst schützen können, während die DPS in den Gegnern wüten.

Ohnehin ist es wichtig, dass das restliche Trio neben Anran und Vendetta damit klarkommen muss, dass sie unter Umständen in der Unterzahl kämpfen und sich stellenweise selbst verteidigen müssen, weil ihre Schadens-Austeiler anderswo stehen. Selbst mit Opfern waren wir aber meist erfolgreich.

Funktioniert das auf allen Ranks? Vermutlich nicht ganz. Die Spieler in unserem Team bewegen sich – je nachdem, wer mitspielt – zwischen Silber und Diamant, wobei ich selbst früher auf Master-Niveau gespielt habe.



Auf niedrigen Rängen fehlt unter Umständen die Übung und das Verständnis, wie Vendetta und Anran funktionieren. Auf höheren Rängen trefft ihr vermutlich auf Konter, vor denen ihr aufpassen müsst. Und da kommt direkt noch einer dazu mit der Season.

Mizuki könnte das bisher größte Problem werden

Die Team-Comp rund um Zarya, Vendetta und Anran hat keine wirklichen „Hard Counter“, die wir bisher hätten feststellen können. Die größten Schwierigkeiten hatten wir aber gegen:

Lúcio, der die beiden DPS einfach von sich fernhalten und gleichzeitig sein Team heilen konnte.

Sombra, die uns oft dazu gezwungen hat, umzukehren.

Mei, die mit ihrer Wand die Unterstützung unseres Teams unterbrochen hat.

Widowmaker, weil wir keinen Schutz gegen Sniper haben und sie uns dazu zwingt, sie in den Fokus zu nehmen.

Allgemeine Dive-Tanks, die unser Team zerlegen konnten, wenn wir nicht schnell genug waren.

Unter den fünf neuen Helden ist zudem Mizuki, ein neuer Support, der dediziert als Konter gegen Flankierer konzipiert wurde. Er kann Gegner an den Boden fesseln und gleichzeitig selbst enorm mobil sein, um so seinen Häschern zu entkommen.

Wie stark Mizuki gegen unsere „Pitbull-Comp“ sein wird, sehen wir ab heute Abend. Palnmäßig soll die Season um 20 Uhr live gehen, aber mit Blick auf den enormen Ansturm der letzten Tage ist gut möglich, dass die Server unter der Last zusammenbrechen. Ihr könnt den Status in unserem Live-Ticker verfolgen: Overwatch: Season 1 startet heute – Alle wichtigen Infos im Live-Ticker