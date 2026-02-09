Overwatch: Alle Skin Codes (Februar 2026) – So löst ihr sie ein

Overwatch bietet eine Vielzahl an Skins, die ihr erwerben könnt, aber nicht jeder kann sofort gekauft werden. Einige von ihnen müssen erst im Shop durchrotieren. Was, wenn wir euch sagen, dass ihr mit bestimmten Codes trotzdem an die nicht verfügbaren Skins herankommen könnt?

Wichtige Info: Dieser Artikel befindet sich noch in Arbeit. Wir werden für jeden Helden eine Tabelle mitsamt aktiven Skin sowie Link einfügen, doch dies wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Was sind das für Codes? Findige Spieler haben einen Trick gefunden, wie ihr mit bestimmten Links die Kaufseite einiger Skins von Overwatch im Browser öffnen könnt. Diese führen euch dann auf die offizielle Battle.net-Seite, die euch dann durch die Transaktion begleitet. Dieser Trick scheint beliebt in der Community zu sein, denn viele Fans schieben sich neue Codes zu, wenn diese bekannt sind.

Skin Codes einlösen – So geht’s: Um die Skins einzulösen, müsst ihr lediglich auf einen unserer Links klicken. Diese führen euch dann sofort zu Battle.net. Dort müsst ihr euch dann einloggen. Sorgt dafür, dass ihr genügend Overwatch Coins in eurem Konto besitzt, um den Preis bezahlen zu können. Schließt dann die Transaktion ab, damit der Skin eurem Account gutgeschrieben wird.

Beachtet, das ihr im Vorfeld schon die richtige Menge an Overwatch Coins besitzen solltet. Ihr könnt diese auch im US-Shop aufstocken, doch dann müsst ihr in Dollar bezahlen.

Wir zeigen euch nun alle aktuellen Skins, die ihr mit dieser Methode erwerben könnt.

Overwatch: Alle aktiven Skin Codes für den Februar 2026

Welche Codes gibt es? Nachfolgend listen wir euch jetzt alle verfügbaren Codes, auf die es für die jeweiligen Helden gibt:

Moira Plauge Doctor: Battle.net

Haunted Doll Ashe: Battle.net

Ragdoll Echo: Battle.net

Cleric Lifeweaver: Battle.net

Summoner Ramatra: Battle.net

Zombie Doctor Mercy: Battle.net

Rugby Junkerqueen: Battle.net

Gladiator Queen Junkerqueen: Battle.net

Gibt es auch Codes, die Skins verschenken? Nein, solche Codes existieren in Overwatch nicht. Es gibt nur Codes für Aktivitäten und diese Skin Codes, die wir euch aufgelistet haben.

Das waren alle wichtigen Infos zu den Skin Codes in Overwatch. Konntet ihr mit dieser Methode einen Skin für euch ergattern, den ihr vielleicht im Shop verpasst habt? Overwatch soll bald im neuen Glanz erstrahlen, vor allem wenn es nach seiner neuesten Ankündigung geht: Overwatch 2 läutet neue Ära ein, streicht die Zahl aus dem Namen und bringt 10 neue Helden