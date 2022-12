YouTuber entwickelt verrücktes Produkt, wirbt unerlaubt mit Twitch-Streamer – „Trymacs, bitte verklag mich nicht“

Leon ist als “Seltix” aktiv auf YouTube und Twitch. Wie viele andere Influencer brachte er nun ein eigenes Produkt heraus. Um sich von der Masse etwas abzuheben, ließ er sich etwas Besonderes einfallen: Cornflakes mit Sammelkarten anderer Content Creator – doch einen fragte er nicht um Erlaubnis.

Was ist das für ein Produkt? Wie Seltix in einem von der E-Commerce-Seite Shopify gesponserten Video erklärt, erhielt er ein Angebot, mit dem Gewürzhersteller mykraut ein gemeinsames Produkt zu entwickeln. Zunächst soll ein Eistee im Gespräch gewesen sein, doch Seltix hatte Bedenken.

Einen eigenen Eistee hätten schon mehrere andere Influencer, er wollte etwas Individuelleres. So habe er sich schließlich entschieden, seine eigenen Cornflakes herauszubringen. Die “Seltiz” sollen von den amerikanischen Frühstücks-Zerealien Lucky Charms inspiriert sein.

In Seltix’ Version wurden die Frühstücksflocken durch Cornflakes ersetzt, die an die bunten Froot Loops von Kellogs erinnern sollen. Die Froot Loops würden hervorragend zu den Marshmallows passen, denen die Lucky Charms ihren Namen verdanken.

Seltix wirbt mit Influencer-Sammelkarten

Wie bewarb Seltix das Produkt? Das selbsterklärte Ziel des Content Creatos ist es, seine Cornflakes nicht nur über’s Internet anzubieten, sondern sein Produkt auch in Supermärkten wie Edeka und Rewe zu platzieren. Dafür müssen sich die Zerealien erstmal verkaufen – also ließ sich Seltix eine besondere Strategie einfallen.

Das Design der Seltiz ist in einem Retro-Comicstil gehalten. Passend dazu sollte es auch Actionfiguren als Sammel-Beilagen in jeder Packung geben. Die waren wohl am Ende zu teuer, weshalb Seltix stattdessen Sammelkarten beilegte.

Was waren das für Sammelkarten? Die Sammelkarten sollten bekannte YouTuber und Twitch-Streamer darstellen, allerdings neu interpretiert als Superhelden im klassischen Comic-Look. Mit dabei sind Seltix selbst, Unge, CanBroke, Rewinside und Trymacs.

Diese Sammelkarten legte Seltix seinen Cornflakes bei

Seltix erklärte, er hätte gerne auch noch Größen wie EliasN97 und MontanaBlack dabei gehabt, es sei jedoch zu aufwändig gewesen, Karten für alle zu designen. Die beiden gehören zu den größten Twitch-Streamern Deutschlands.

Dafür, so Seltix, seien die von ihm ausgewählten Influencer wenigstens einverstanden mit der Nutzung ihres Namens und Aussehens gewesen – bis auf einen. Trymacs habe er nicht erreichen können, so Seltix. Er scherzte noch: “Wenn du das siehst, bitte verklag mich nicht.”

Die Strategie ging auf: Bereits nach 5 Stunden waren die Seltiz ausverkauft.

Fans von Trymacs spammten den Streamer wohl regelrecht zu, sodass dieser am 8. Dezember eine Reaction auf das Video von Seltix veröffentlichte.

Trymacs wird wohl kein Fan

Wie reagierte Trymacs? Als Trymacs seine Sammelkarte entdeckte, wurde ihm offenbar blitzschnell klar, warum seine Zuschauer eine Reaction von ihm wollten. Tatsächlich schien der Streamer nicht gerade begeistert: Das sei schon sehr schwierig, so Trymacs. Firmen würden ihn immer wieder unerlaubt zu Werbezwecken einsetzen.

Die Bitte von Seltix’, ihn nicht zu verklagen, bringt Trymacs dann doch zum Lachen. Er scherzt, so könne er wenigstens die Abmahnung über 500.000 € von Stefan Raab wieder reinholen. Dann gibt er jedoch Entwarnung: es sei erstmal ok so.

Trymacs hält Seltix zugute, dass dieser mit seinem Produkt offenbar keine Gewinnabsicht hegt, der YouTuber will die Cornflakes zum Selbstkostenpreis herausbringen, sein Partner mykraut soll aber einen Anteil erhalten.

Das soll aber kein Freifahrtschein für andere Firmen sein, ihn für Werbezwecke zu benutzen. Da habe er schon viele Probleme gehabt, so Trymacs. Firmen hätten sogar schon unerlaubt Clips von ihm verwendet, um ein Produkt zu bewerben.

Was hält Trymacs jetzt von dem Produkt? Trymacs kündigte an, das Projekt von Seltix zu verfolgen und ist gespannt, ob der YouTuber es tatsächlich schaffen wird, in die Läden zu kommen. Das sei nämlich “echt hardcore”.

Mit den Cornflakes selbst kann allerdings Trymacs so gar nichts anfangen: er mag Froot Loops überhaupt nicht, hasst Marshmallows und ist obendrein noch laktoseintolerant. Auf dem Frühstückstisch von Trymacs landen die Seltiz wohl eher nicht. Trotzdem sei es nett, dass er als dargestellter Influencer eine Packung zugeschickt bekomme.

