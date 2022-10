Der größte LoL-Troll auf Twitch spielt Overwatch 2, ist jetzt schon für 5 Jahre im Chat gebannt

Der Twitch-Streamer Tyler „Tyler1“ Steinkamp (27) machte sich mit seinem toxischen Verhalten in League of Legends einen Namen. In Blizzards neuem Shooter Overwatch 2 soll er offenbar gar nicht erst die Chance dazu bekommen, denn nur 10 Tage nach Release ist er bereits im Chat gebannt.

Wer ist Tyler1?

Tyler ist einer der größten und einflussreichsten Streamer zu LoL – wenn er sich so richtig über einen Bug aufregt, reagiert Riot offenbar prompt

Auf Twitch hat er über 5 Millionen Follower, die ihn für seine Ausraster lieben

Tylers Verhalten hat aber auch immer wieder Konsequenzen: in LoL war er zeitweise sogar komplett gebannt

Nun fand er live in einem Stream heraus, dass er auch in Overwatch 2 bereits einen Chat-Bann kassiert hat – bevor er überhaupt ein Spiel starten kann

Tyler schaffte es nach seinem vermeintlichen Perma-Bann in LoL zum Aushängeschild des Spiels zu werden. Was dahintersteckt, seht ihr im Video.

Was hat Tyler jetzt angestellt? In einem gesponsorten Stream vom 13. Oktober wollte Tyler zum ersten Mal Overwatch 2 zeigen. Er sagte, er habe ewig kein Overwatch mehr gespielt und musste sich augenscheinlich erstmal zurechtfinden.

Nachdem er sich beim Vorlesen des Werbetextes beinahe um Kopf und Kragen geredet hatte, wollte sich Tyler erstmal die Statistiken seines Accounts anschauen und forderte seine Zuschauer auf, den Bronze-Status zu ignorieren – er hätte nämlich den Diamant-Rang innegehabt. Das Problem mit falschen Rängen haben aktuell viele Spieler.

Als er den Chat öffnete, erlebte Tyler jedoch erstmal eine Überraschung: Dort befand sich eine Nachricht, dass er aufgrund mehrfacher Meldungen von anderen Spielern im Chat stumm geschaltet sei. Dabei hatte er noch keine Runde gespielt.

Im Clip könnt ihr euch ansehen, wie Tyler von seinem Chat-Bann erfährt.

Wie kann das sein? Offenbar handelt es sich bei dem Bann um ein Überbleibsel aus dem originalen Overwatch. Das hatte er 2016 nach seinem Bann in LoL gestreamt und hatte direkt einen Chat-Bann über 10 Jahre kassiert.

Tyler erklärte damals, der Grund für die Stummschaltung seien nicht etwa Nachrichten gewesen, die er in den Chat geschrieben habe, sondern sein Verhalten in LoL (via YouTube). Zuschauer merken jedoch an, dass er sich auch in Overwatch toxisch verhalten habe.

Ein Nutzer auf reddit erklärt, es habe sich jedoch um nichts Außergewöhnliches gehandelt, nur das „typische T1 Verhalten“, wie etwa, sein Team zu beleidigen (via reddit).

Nun sieht es so aus, als sei der Chat-Bann in Overwatch 2 übertragen worden. Von den 10 Jahren sind aktuell noch 1.812 Tage übrig, also knapp 5 Jahre (Stand 13. Oktober 2022).

Wie reagierte Tyler auf den Bann? Der Streamer nahm es gelassen und erklärte, das habe er verdient. Danach spielte er tatsächlich noch etwas Overwatch 2, inklusive seiner gewohnten Ausraster. Seine Teammates blieben aufgrund der Stummschaltung jedoch unbehelligt.

Was haltet ihr davon? Ist es fair, Banns aus älteren Spielen in neuere zu übertragen oder sollten Spieler mit einem neuen Spiel auch eine neue Chance erhalten? Lasst uns gerne einen Kommentar mit eurer Meinung da.

