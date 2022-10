In Overwatch 2 fehlen viele Maps – Wo sind Hanamura und Volskaya hin?

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

Es bleibt also zu hoffen, dass Overwatch 2 diese Karten mit Abwandlungen auch in Zukunft zurückbringt, da sie bei vielen Spielerinnen und Spielern doch recht beliebt waren.

Es war eine schwere Entscheidung für uns, diese Assault-Karten zu verlieren. Hanamura ist eine meiner Lieblingskarten im Spiel gewesen, mit der japanischen Ästhetik und der Spielhalle, die man zerstört. Wir planen, das in gewisser Weise wieder zu verwenden, weil es so tief mit der Story des Spiels verbunden ist – genau so wie der Tempel des Anubis und Volskaya. […]

Bringt Blizzard die Maps zurück? Das ist wahrscheinlich, wenn auch in abgewandelter Form. In einem Interview mit dem Magazin Polygon sprach Dion Rogers (Art Director) vor einigen Wochen über Hanamura und die anderen Karten, er erklärte dazu:

Kann man die Maps noch spielen? Ja, das ist möglich – zumindest zum Teil. Allerdings lediglich in einem „Benutzerdefinierten Spiel“ („Custom Game“), also außerhalb der gewerteten oder „Quick Match“-Modus, sind die Karten bist auf „Tempel des Anubis“ verfügbar. Dafür muss man den „Assault“-Modus aktivieren und kann dann die alten Karten aufrufen und spielen.

Entsprechend fiel dieser Spielmodus in Ungnade und war für viele wenig spaßig, egal wie hübsch die Karten aussahen. Denn die entscheidenden Kämpfe fanden immer an den exakt gleichen Positionen statt. Bei den „Push“-Maps ist das anders, dort verlagern sich die Kämpfe aufgrund des beweglichen Payloads immer an unterschiedliche Orte.

Warum wurden die Maps entfernt? Das liegt vor allem daran, dass der ganze Spielmodus „Assault“ verschwunden ist. Alle Karten, auf denen 2 Kontrollpunkte nacheinander erobert werden mussten, sind nicht mehr Teil des Hauptspiels. Der Modus hat sich vor allem in der kompetitiven Szene als wenig spaßig herausgestellt und führte in der Regel zu einem von zwei Szenarien:

Warum ist Hanamura so beliebt? Hanamura ist mit seiner japanischen Ästhetik nicht nur für „stolze Weebs“ eine schöne Map gewesen, sondern auch für alle, die sich mit der Story von Overwatch beschäftigen. Denn die beiden Helden Hanzo und Genji lebten in Hanamura und eines der bekanntesten Overwatch-Cinematics spielte exakt auf dieser Map. Blizzard hatte damals sogar viele Details eingebaut, wie etwa Pfeile oder Teile der Zerstörung, die im Cinematic stattfanden. Hinzu kommt, dass Hanamura sehr sanfte Farben hatte und einfach ein optisch angenehmer Anblick war.

Mehrere Karten fehlen in Overwatch 2 . Doch was ist eigentlich mit den beliebten Maps passiert? Kommen die noch zurück?

