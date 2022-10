Overwatch 2 sagt: „Sorry wegen dem Launch“, schenkt euch legendären Skin und doppelte XP

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

Was haltet ihr von dem Skin und den Plänen? Ein Schritt in die richtige Richtung? Oder braucht Overwatch 2 grundlegende Änderungen?

Was ist mit den Doppel-XP-Wochenenden? Wer versucht, den Battle-Pass möglichst zeiteffizient auf Stufe 80 zu bringen, der sollte auf den Start der Doppel-XP-Wochenenden warten. Hierbei werden die Match-XP verdoppelt, sorgen also für schnelleren Fortschritt beim Battle-Pass.

Der Skin und der Waffen-Anhänger sind übrigens bis zum Ende der Saison verfügbar, also bis Anfang Dezember. Ihr habt ab dem 25. Oktober also rund 6 Wochen Zeit, um euch die beiden Belohnungen abzuholen.

Was ist das für ein Skin? Bei dem legendären Skin handelt es sich um den „Cursed Captain“-Skin für Reaper. Der Skin zeigt Reaper als offensichtlich verfluchten Kapitän eines Geisterschiffes. In bester „Davy Jones“-Manier hat der Skin auch einen kleinen Kraken dabei, er sich über Reapers Mantel zieht und die Rüstung ist überall mit Seetang und Muscheln bedeckt.

