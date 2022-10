Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

Erzählt uns auch gerne mit, wie es zu eurer Bewertung von Overwatch 2 kommt. Welche Aspekte des Spiels konnten euch überzeugen oder was kritisiert ihr aktuell am Helden-Shooter?

So könnt ihr abstimmen: Verratet uns eure Meinung zu Overwatch 2 in der Umfrage. Aber Achtung: Jeder hat nur eine Stimme und ihr könnt eure Wahl im Nachhinein nicht mehr abändern.

Was ist neu an Overwatch 2? Neben Überarbeitungen des Shooters liefert das Spiel auch neue Inhalte. So enthält Overwatch 2 zusätzliche Helden, mehr Orte und weitere Spielmodi.

Das ist Overwatch: Das erste Overwatch-Spiel erschien 2016 als ein bunter Helden-Shooter von Blizzard. Spieler treten gegeneinander in PvP-Manier an und haben dabei mehrere Charaktere mit besonderen Fähigkeiten zur Auswahl.

Am 04. Oktober ging ein bekannter Helden-Shooter in die zweite Runde. Overwatch 2 feierte seinen großen Launch – jedoch mit einigen Startschwierigkeiten. Eine Woche nach Release fragen wir euch: Wie findet ihr Overwatch 2 bisher?

