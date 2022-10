Overwatch 2 hat auf Metacritic einen richtig miesen User-Score, aber die Experten finden Lob im Test

Overwatch 2 spaltet die Meinung von Usern und Kritikern auf der Webseite Metacritic. Während die Spieler den Helden-Shooter auseinandernehmen, loben viele Experten das Game in ihren Reviews. Welche Argumente stecken hinter den Bewertungen der positiven Tests und negativen User-Meinungen – Was führt zu einer solch gespaltenen Meinung?

Overwatch 2 feierte seinen Release am 4. Oktober 2022 und hatte keinen leichten Start. Serverprobleme, führten zu ewig langen Warteschlangen. Laut Blizzard verursachte DDoS-Angriffe diese Probleme.

Ein Patch vom 7. Oktober sollte das Problem beheben.

Entsprechend zeichnen sich die Launch-Probleme in den Bewertungen der User ab. Auf der Seite metacritic.com schneidet Overwatch 2 (PC-Version) mit einem User-Score von 1.4 (von insgesamt 10) grottenschlecht ab.

Von insgesamt 1330 Stimmen sind:

1.175 negativ

36 gemischt

119 positiv

Dem gegenüber steht jedoch der Metascore der Kritiker. Dieser fällt mit einem Score von 81 recht gut aus. Es entspricht der Schule einer glatten 2:

20 Kritiken sind positiv

6 sind gemischt

kein einziger Test fällt negativ aus

Wie kommt es zu so gespaltenen Meinungen? Was kritisieren die User und welche Aspekte loben die Kritiker? Wir von MeinMMO haben uns das Ganze einmal genauer angesehen und haben auch in unserer Redaktion nach einer Einschätzung zu Overwatch 2 gefragt.

Hier seht ihr den animierten Kurzfilm zur neuen Fuchs-Heldin Kiriko:

Das kritisieren User an Overwatch 2

Was sagen die User? Zum einen beklagen sich viele Spieler, dass Overwatch 2 dem Vorgänger zu ähnlich sei, als dass es als „neues Spiel“ bezeichnet werden dürfe.

Zum anderen sind viele vom neuen Finanzierungsmodell des Helden-Shooters verärgert und schimpfen über die hohen Preise sowie den großen Grinding-Aufwand für bestimmte Items.

Einigen gefällt auch nicht das System, dass sie ihre Handynummer zum Spielen des Shooters angeben müssen. Die bereits genannten Serverprobleme und die hohe Wartezeit zum Launch trugen ebenfalls maßgeblichen zu dem negativen User-Score bei.

Das loben Kritiker an Overwatch 2

Einige Experten schließen sich der Meinung der User zu dem neuen Monetarisierungs-Modell an und sind enttäuscht von den hohen Preisen:, manche sind sogar erschrocken „Es ist auch erschreckend zu sehen, dass saisonale legendäre Skins (die Spieler bis vor ein paar Tagen kostenlos freischalten konnten, indem sie Overwatch 1 spielten) plötzlich 19 Dollar an Spielwährung kosten“ (via forbes.com).

Anschließend wird jedoch betont, dass der Shop optional sei und auch durch den kostenlosen Battle Pass Inhalte freigespielt werden können (via forbes.com). Insgesamt wird der Wegfall des Loot-Systems von den Kritikern als etwas Positives bewertet.

Hier seht ihr eine Übersicht über den Battle Pass und dessen Inhalte in Overwatch 2.

Auch kritisieren einige Webseiten, wie die User, dass sich zu wenig im Nachfolger geändert hätte im Vergleich zu Overwatch 1. Sie sind sehen den Shooter eher neutral: „Overwatch 2 in seinem aktuellen Zustand ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Die verbesserte Benutzeroberfläche und der Battle Pass bringen es auf eine Linie mit Konkurrenten wie Apex Legends und Valorant, während der Zusatz von Kiriko der lange vernachlässigten Support-Rolle etwas dringend benötigte Würze verleiht. Abgesehen davon hat sich jedoch wenig geändert“ (via pcgamesn.com).

Dennoch überwiegt die positive Meinung unter den Kritikern. Viele Experten sehen Overwatch 2 als verbesserte Überarbeitung des ersten Spiels, das frischen Wind in den Helden-Shooter bringt. Vor allem der neue 5v5-Modus scheint den Kritikern zu gefallen:

IGN schreibt beispielsweise: „Overwatch 2 haucht dem einst schärfsten Multiplayer-Shooter der Welt neues Leben ein, bevor er durch Blizzards sinkender Aufmerksamkeit daran stark abgestumpft wurde. Die Umstellung auf kleinere 5v5-Matches läutet ein neues Brawler-Zeitalter für Overwatch ein, in dem individuelle Duelle Vorrang vor taktischem Teamspiel haben […]“.

Ähnlich schreibt auch Gameinformer: „Das grundlegende Gameplay fühlt sich gleichzeitig bekannt und frisch an […] Außerhalb des Tank-Plays öffnet dieses 5v5-Format die Tür für schnellere Blitzpartien und sorgt dafür, dass jeder Spieler in jedem Match mehr Bedeutung hat.“

Was sagt unser Experte von MeinMMO zu Overwatch 2? Wir bei MeinMMO haben unseren Experten nach einer Meinung zu Overwatch 2 gefragt. Unser Redakteur Benedict Grothaus hat bereits eine ausführliche Meinung zum Spiel vor dem Release veröffentlicht. Er meint zum aktuellen Stand des Helden-Shooters:

„Overwatch hätte die Schritte von Overwatch 2 schon viel früher gehen sollen. Mit einem Tank weniger spielt sich jede Runde einfach flüssiger, fast jeder Held fühlt sich an, als habe er Einfluss auf das Geschehen. Es wird nicht mehr ständig alles geblockt und die Teams starren sich nicht länger Minuten lang an, bis die Ultimates bereit sind. Das war langweilig.

Overwatch 2 bringt mehr Action ins Spiel. Das Balancing stört mich an einigen Stellen noch. Helden wie Orisa sind einfach lächerlich stark, hier hoffe ich auf baldige Nachjustierung. Ansonsten habe ich persönlich wenig zu meckern.“

Was haltet ihr von Overwatch 2? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Hier findet ihr einen ausführlichen Artikel zu der Meinung der Fans zu Overwatch 2.