Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

Werdet ihr euch den Premium-Battle Pass für die erste Season in Overwatch 2 holen oder doch beim normalen Battle Pass bleiben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wie lange geht Season 1 in Overwatch 2? Laut Roadmap von Overwatch 2 startet die 2. Season noch dieses Jahr: am 06. Dezember 2022. Mit ihr sollen ein neuer Tank-Held, eine neue Map sowie über 30 neue Skins in Spiel kommen.

Was bringt ein Battle Pass? Durch den Battle Pass in Overwatch 2, habt ihr unter anderem direkten Zugriff auf neue Helden. Zudem werden durch ihn Skins und andere Inhalte im Spiel freischaltbar.

In diesem Video findet ihr die wichtigsten Infos zu Overwatch 2 in unter einer Minute:

Mit jeder Season wird ein neuer Battle Pass kommen . Wir haben euch im Artikel zusammengefasst, was ihr aktuell in Season 1 freischalten könnt.

