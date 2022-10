Overwatch 2: Simpler Trick verringert Warteschlangen und Serverprobleme auf PC massiv – Hat aber einen Nachteil

Seit dem Release von Overwatch 2 am 4. Oktober wird das Spiel von Problemen geplagt. Tausende Spieler klagen, dass sie nicht zocken können. Nun wurde jedoch ein Trick entdeckt, der Warteschlangen und Co. umgehen kann. Denn eine Region scheint von den Problemen nicht betroffen zu sein.

Was ist das für ein Trick? Ihr könnt euch in Overwatch eine Spielregion auswählen, zumindest auf dem PC. Klickt dazu in eurem Battle.net-Client auf das Globus-Symbol neben eurer Spielversion. Standardmäßig sollte hier Europa eingestellt sein.

Wechselt ihr aber die Version auf Asien, solltet ihr fortan von den enormen Warteschlangen und Serverporblemen verschont bleiben. Spieler berichten zwar, dass es durchaus immer noch zu Wartezeiten kommen kann, diese seien aber drastisch kürzer als in Europa.

Blizzard leidet aktuell unter DDoS-Angriffen. Da die asiatischen Server zumindest zur Zeit nicht von Problemen betroffen sind, nehmen wir an, dass sich die Angriffe vor allem auf Europa und Amerika fokussieren.

Ein Regionswechsel für Xbox, PlayStation und Nintendo Switch ist nach unseren Informationen nicht möglich.

Blizzard veröffentlichte zum Launch von Overwatch ein Video zum Thema Hoffnung. Viele Spieler „hoffen“ seitdem auf bessere Verbindung:

Was ist der Nachteil? Durch einen Zugang über asiatische Server dauert eure Verbindung länger. Das bedeutet: euer Ping ist höher. Zum Vergleich haben wir bei unseren Tests folgende Werte erreicht:

auf europäischen Servern etwa 25-30 ms

auf asiatischen Servern zwischen 40-50 ms

Ihr habt also einen rund doppelt so hohen Ping, was unter bestimmten Umständen durchaus auffallen kann, etwa wenn ihr und ein Gegner euch zeitgleich trefft. Die Verbindung ist aber noch gut genug, als dass ihr im Normalfall nur wenig Auswirkungen merken solltet.

Spielt ihr aber viel, müsst ihr euch an die langsamere Verbindung auf jeden Fall gewöhnen. Das „Gefühl“ ist schlicht ein anderes und weicht stark genug ab, um als störend empfunden zu werden.

Spieler mahnen: „Das wird geflutet“

Der Trick hat teilweise auch in der Community die Runde gemacht, obwohl er weitgehend unentdeckt geblieben ist. Es gibt einige wenige Posts auf reddit und im offiziellen Forum, die auf den Regionswechsel hinweisen.

Dort mahnen die Nutzer: „Jetzt, da ihr das gesagt habt, werden diese Server ebenfalls geflutet“ und Spieler, die in Asien ansässig sind, befürchten nun längere Wartezeiten. Auch die Region Asien war zumindest nicht gänzlich verschont von Warteschlangen.

Seit einige Spieler die Region wechseln, soll es auch in Asien vermehrt dazu kommen, dass Leute beim Einloggen warten müssen. Die Schlangen seien aber zumindest laut Berichten deutlich kürzer als hier.

Die Probleme haben übrigens nichts mit eurem Status als „normaler Spieler“ zu tun, wie viele verärgerte Nutzer auf reddit und Co. ab und an behaupten. Auch wir als Journalisten sehen uns genauso vor Warteschlangen stehen und der größte Streamer der Welt hat Probleme mit der Verbindung:

Der größte Twitch-Streamer der Welt protzt mit seinen Skills, fliegt aus dem Spiel, rastet aus