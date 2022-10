Overwatch: Team verpflichtet Twitch-Streamer, feuert ihn nur Stunden später – Löst Diskussion um Cancel Culture aus

Overwatch 2 ist der zweite Teil vom bekannten Helden-Shooter. In unserem kurzen Video zeigen wir euch das Wichtigste, was ihr zu dem Shooter wissen müsst.

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

Das Internet vergisst nicht. Es gibt immer wieder Fälle, in denen es so aussieht, als schafft ein Streamer den großen Durchbruch, wird aber von seiner Vergangenheit eingeholt:

Atlanta Reign hat die Verpflichtung rückgängig gemacht. Hasst sie nicht. An meinem Namen hängt eine schlechte Vergangenheit, es ist sinnvoll. Die Welt glaubt nicht daran, dass ich mich gebessert habe. Vielleicht in einem Jahr oder zwei. Wir kämpfen weiter für die gute Sache.

So ging das weiter : Mitten in den Shitstorm postete dafran hinein:

Sinatraa sagte damals, seine Freundin würde sich an eine andere Beziehung erinnern als er. Die Beziehung sei für beide „ungesund“ gewesen. Er entschuldige sich bei ihr, habe sie aber nie angegriffen, in keiner Form.

Was hat dafran angestellt? Es gab 2021 einen Skandal um den früheren Super-Spieler von Overwatch, Jay „sinatraa“ Won (22), der später Profi in Valorant geworden war: Ihm warf seine Ex-Freundin vor, er habe sie in der Beziehung manipuliert und es sei zu sexuellen Übergriffen gekommen. Sinatraa wurde daraufhin von Blizzard und seinem damaligen Valorant-Team Sentinels sanktioniert.

Es hieß: „Die Legende sagt: Man hört ein leises Flüstern in den dänischen Bergen. Einige glaube, ein Mann ruft: „Let’s go, Dude.“

