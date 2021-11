Top-Spieler erklärt, wie ihn ein Spieler dazu brachte, mit Overwatch aufzuhören

In Overwatch war der ehrgeizige Spieler Dafran einmal ein Top-Profi und hatte eine vielversprechende Karriere vor sich. Doch schon letztes Jahr hörte er im September auf und wurde Landwirt. Bislang war aber unklar, was dahintersteckte. Jetzt hat Dafran selbst das Schweigen gebrochen: Es lag wohl an einem missliebigen Mitspieler.

Wer ist Dafran? Der ehemalige E-Sports-Profi Daniel „Dafran“ Francesca stammt aus Dänemark und ist vor allem bekannt aus seiner Pro-Zeit in Overwatch. Dort hat er in der Overwatch League (OWL) für das Team Atlanta Reign gespielt und galt dort als einer der besten Spieler, was seine mechanischen Fähigkeiten anging.

Darin war er einem weiteren Ex-Overwatch-Profi, nämlich xQc, ähnlich. Und wie dieser war Dafran als wilder Hitzkopf und Wüterich bekannt, der öfter durch Kontroversen auffiel.

Seine Overwatch-Karriere beendete Dafran schon 2019. Stattdessen beschloss er, lieber auf Twitch zu streamen und zu chillen. Er tauschte also das Leben als Profi gegen das eines Entertainers ein.

Allerdings wurde auch das jäh beendet, als er einen Versuch wagte, als Pro wieder in Valorant loszulegen. Dort flippte er während eines Turniers derart aus, dass er einen lebenslangen Turnier-Bann kassierte. Als er darüber später auch noch auf Twitch herumwetterte, wurde er auch dort gebannt.

Seitdem hat er sich aus dem Streaming zurückgezogen und wurde offenbar Landwirt und Gemüsebauer.

Allerdings wusste man bisher nicht genau, was ihn damals dazu bewogen hatte, seien Karriere in Overwatch zu beenden. Das wurde jetzt offenbart.

Mitspieler war schuld – Laut Dafran „Größtes Stück Scheiße, auf der ganzen Welt!“

Das war ein wichtiger Grund für das Karriere-Ende: Ein gewichtiger Grund für das Karriere-Aus von Dafran war nicht etwa das kontroverse neue Tank-Meta oder die umstrittenen E-Sport-Entscheidungen von Blizzard, sondern ein Mitspieler namens Dong-hyeong „DACO“ Seo.

Diese koreanische Spieler war damals ebenfalls in Dafrans Team Atlanta Reign als Off-Tank am Start.

In einem Twitch-Stream offenbarte Dafran, was ihn an Daco so gestört hatte. Jetzt, da DACO seit 2020 nicht mehr kompetitiv gespielt habe, sei die Zeit reif für diese Offenbarung.

DACO, so Dafran, sei der Grund gewesen, warum es ihm gereicht hatte:

Einer der großen Gründe, warum ich die OWL verlassen habe, war der beschissene DACO. Ich hau das jetzt so raus, ey. DACO war ein Stück Scheiße! Das größte Stück Scheiße auf der Welt. […] Der ist nie pünktlich zum Training gekommen. Wenn wir VOD-Reviews gemacht haben, is er nicht erscheinen. Und dann hatte er immer ein Drama gemacht. Wenn Kodak gespielt hat, wollte er nicht mehr. Und dann hat er in Scrims rumgetrollt, aber auf der großen Bühne [also im Turnier] war immer alles wieder gut.

Kurioserweise war aber auch Dafran selbst kein Musterbeispiel an Zuverlässigkeit, worauf ihn seine Zuschauer im Stream auch hinwiesen. Immerhin wurde sein Ende bei Valorant durch das Verbummeln eines Turnier-Termins besiegelt.

Davon wollte er aber im Stream nichts wissen, immerhin sei er damals immer pünktlich zum Training aufgetaucht.

Es bleibt also die Frage, ob Dafran womöglich heute noch Overwatch als Profi spielen, und dann 2022 trotz der Verschiebung von Overwatch 2 schon die neuen Regeln in Turnieren erleben würde.