Overwatch 2: So bekommt ihr den legendären „Sukajan“-Skin für Kiriko umsonst über Twitch

Bedenkt allerdings, dass das Angebot nur bis zum 16. Oktober 2022 läuft. Ihr solltet also am besten in den nächsten Tagen versuchen, euch den Skin zu holen, falls ihr ihn haben wollt.

Anschließend müsst ihr euch einfach einige Streams auf Twitch in der „Overwatch“-Sparte anschauen. Achtet einfach darauf, ob die entsprechenden Streams „Drops“ aktiviert haben – die meisten Streamer preisen das bereits im Titel ihres Streams an. Verfolgt nun den Stream für 2 Stunden, um die Voiceline „Ich kümmere mich um meine Freunde“ freizuschalten und danach noch einmal für 4 weitere Stunden, um den Sukajan-Skin für Kiriko zu ergattern.

Um was für einen Skin geht es? Die Rede ist vom „Sukajan“-Skin für die neuste Heldin Kiriko. Dieser legendäre Skin zeigt Kiriko in einem bauchfreien Alltags-Outfit, im Gegensatz zu ihrem „Standard“-Skin, bei dem sie eine typische japanische Tempel-Bekleidung trägt.

