Overwatch 2: Ist das Ranked-System kaputt? Top-Spieler landen in Bronze: „Was zur Hölle, Blizzard?“

Seit Release hat der neue Helden-Shooter Overwatch 2 (PC, Xbox, PlayStation, Switch) mit vielen Problemen zu kämpfen. Am Wochenende wurden zumindest die technischen Schwierigkeiten zum größten Teil behoben. Nun sehen sich Spieler aber in den Ranglistenspielen mit ärgerlichen Hürden konfrontiert.

So steht es um Overwatch 2: Nach großen Verbindungs- und Serverproblemen zu Release lief das Wochenende deutlich flüssiger. Spieler konnten endlich zocken und haben sich Overwatch 2 genauer ansehen können.

Viele finden Overwatch 2 sogar richtig gut, wenn auch vor allem die Monetarisierung einen großen Kritikpunkt darstellt. Das Gameplay mache aber Spaß, lediglich an Bugs und Balancing müsse man noch arbeiten.

In einem größeren Thread auf reddit beschweren sich Spieler nun aber darüber, dass sie im Ranked-Modus auf den untersten Rängen landen, obwohl sie viel besser seien. Die Rangliste ist für viele Spieler das wichtigste Feature und der Grund, überhaupt langfristig zu spielen.

Das sagen die Spieler: Im entsprechenden Thread mit über 900 Kommentaren erklären Spieler, dass sie im Bronze-Rang eingeordnet werden, nachdem sie ihre Qualifikations-Matches abgeschlossen haben. Bronze ist die niedrigste Wertung in Overwatch:

Bronze

Silber

Gold

Platin

Diamant

Meister/Großmeister

Der Ersteller des Threads behauptet, in der letzten Season von Overwatch 1 am oberen Ende der Diamant-Liga gestanden zu haben. Nun sei er irgendwo in Bronze 2. Viele andere Spieler stimmen zu, dass ihnen etwas Ähnliches passiert ist.

Ein Spieler in Bronze 5 erklärt, er habe 5 Spiele in Folge gewonnen. Irgendwas stimme da nicht. Er nehme sogar einen langsamen Rank-Up in Kauf, aber selbst das passiere nicht: „FeelsBadMan. Bronze 5 for Life, denke ich.“

Mit einem Update schiebt er nach, dass er nach 29 Siegen immerhin irgendwie auf Bronze 3 gekommen sei. Selbst das ist aber verhältnismäßig langsam, vergleicht man es mit dem Rang-System von Overwatch 1.

Den Trailer zum Thema Hoffnung finden viele Fans in der aktuellen Situation recht ironisch:

„Denkt mal an die tatsächlichen Bronze-Spieler“

Das Thema beschäftigt viele Betroffene, zumal die Situation für keine Seite befriedigend sei, wie ein anderer Nutzer erklärt. Er sagt:

Ihr denkt, das ist deprimierend, in Bronze zu stecken, obwohl ihr weiter oben sein solltet? Denkt mal an die tatsächlichen Bronze-Spieler, die gerade von Platin-Spielern überfahren werden. Viel Glück dabei, neue Spieler so am Spielen zu halten. tunaburn auf reddit

Selbst ehemalige Großmeister-Spieler sind von dem Problem betroffen (via Twitter). Auch, als ich selbst gespielt habe, erreichte ich nur den Rang Bronze 4. Ich habe zwar seit vielen Monaten zuvor nicht mehr Ranked gespielt, war sonst aber auch höher angesiedelt und habe die meisten Qualifikationsspiele gewonnen.

Andere ehemalige Profis hatten derweil mit der Technik zu kämpfen:

Overwatch 2: Der größte Twitch-Streamer der Welt protzt mit seinen Skills, fliegt aus dem Spiel, rastet aus

Ob die seltsame Ranglisten-Verteilung mit einem Reset des Rankings und der Profile mit Overwatch 2 oder mit einem Bug zusammenhängt, können wir aktuell noch nicht sagen. MeinMMO fragte bei Blizzard nach einem Statement, eine Antwort steht aber noch aus.

Seid ihr ebenfalls von dem Problem betroffen? Schreibt uns einen Kommentar!

Wenn ihr in den Rängen nach oben klettern wollt, findet ihr bei uns außerdem die Tier-List für Overwatch 2 mit den besten DPS-Helden, Tanks und Heilern.