Overwatch 2: Fieser Bug macht Bastion OP, verleiht ihm ein Super-Ultimate

Ein fieser Exploit in Overwatch 2 sorgt aktuell für Frust. Bastion-Spieler können ihr Ultimate benutzen – und das nahezu unendlich oft.

Overwatch 2 ist seit einigen Tagen verfügbar und auch wenn die Server durch einen anhaltenden DdoS-Angriff für ziemlich viele Probleme gesorgt haben, verlief der Start vergleichsweise rund. Das Gameplay ist gewohnt gut und nur der Battle-Pass und die Monetarisierung sorgt für große Diskussionen.

Doch es gibt auch einen Bug, der gerade in allen Spielmodi für ziemliche Furore sorgt. Denn der Charakter Bastion hat ein Ultimate, das viel stärker ist, als es sein sollte. Schuld daran ist ein Bug oder Exploit – je nachdem, wie man es nimmt.

Was ist das für ein Fehler? Der Bug betrifft die ultimative Fähigkeit von DPS-Charakter Bastion. Der geht beim Ausführen des Ultimates in seinen Belagerungsmodus und wechselt in eine „von oben“-Ansicht. Dort kann er drei Artillerie-Schläge frei auf der Karte platzieren – wo er möchte. Zumindest, wenn alles korrekt läuft.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Aktuell gibt es einen Fehler, dass Bastion nicht nur drei Schüsse abfeuert, sondern so viele, wie in das Zeitlimit seiner ultimativen Fähigkeiten passen – also 10, 11 oder gar 12 Artillerieeinschläge, die aus jedem Charakter kurzen Prozess machen. Ein Ausweichen ist bei so vielen Einschlägen kaum noch möglich, sodass der Einsatz der Fähigkeit mit diesem Bug fast automatisch in einem verheerenden Team-Kill endet.

Community reagiert verärgert: Dass ein so massiver Bug in der Live-Version von Overwatch 2 zu finden ist, stört natürlich viele Spielerinnen und Spieler in der Community. Gerade in gewerteten Matches kann ein so langes Ultimate dafür sorgen, dass eine Partie noch „verschenkt“ wird. Immerhin sorgt der Exploit aber auch für einige amüsante Gesichter, wie etwa den Streamer Somjuu, dessen Gesicht vollkommen entgleist, als er realisiert, dass Bastions Angriff einige Male öfter als geplant einschlägt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt.

Wie funktioniert der Bug? Das verraten wir an dieser Stelle natürlich nicht und wir raten auch jedem davon ab, den Bug zu reproduzieren. Da es nur schwer möglich ist, diesen Fehler „aus Versehen“ herbeizuführen, kann es gut sein, dass Blizzard dieses Vergehen mit temporären Strafen belegt, wenn es von anderen Spielern gemeldet wird. Man sollte also einen Bogen um eine Ausnutzung des Fehlers machen.

Habt ihr schon andere Fehler in Overwatch 2 bemerkt? Bugs oder Probleme, mit denen ihr gerade zu kämpfen habt?

Für Overwatch 2 müsst ihr übrigens nicht mehr eure Telefonnummer angeben – zumindest nicht als Veteran.