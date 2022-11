Twitch-Streamer shroud schummelt auf genau die Art, die Streamer hassen – „Ich musste gewinnen“

Der Twitch-Streamer und E-Sportler Michael „shroud“ Grzesiek ist normalerweise in Shootern wie Valorant unterwegs. In seiner Freizeit zockt er wohl gerne das Kartenspiel Marvel Snap und hat auch dort einen gewissen Ehrzeiz: In einem Stream erklärte er nun, wie er mit fragwürdigen Methoden zu einem Sieg kam.

Wer ist shroud? shroud war früher Profi in CS:GO, stieg jedoch relativ früh um und wurde Vollzeit-Streamer auf Twitch. Mit seinem professionellen Hintergrund war er dort normalen Spielern und anderen Streamern absolut überlegen und erhielt einen Ruf als „menschlicher Aimbot“.

shroud wurde also durch sein Können bekannt und galt dabei stets als ehrlicher und ambitionierter Spieler. Nun gab er zu, bei einer Partie Marvel Snap geschummelt zu haben, offenbar plagte ihn sofort ein schlechtes Gewissen.

Es war wohl ein Versehen, aber irgendwie auch nicht

Wie schummelte shroud? In einem Stream vom 28. November erklärte shroud, wie er sich am Vortag einen Sieg im Sammelkartenspiel Marvel Snap erschummelte, indem er einem anderen Streamer wortwörtlich in die Karten sah.

shroud erklärte, sein Gegner in Marvel Snap habe die Abkürzung TTV in seinem Namen gehabt – die steht für Twitch.TV und wies den Gegenspieler als Streamer aus. shroud wurde daraufhin neugierig und fragte sich, ob sein Gegner das Spiel gerade live auf Twitch übertrug.

shroud sah sich also den Stream seines Gegners an und stellte fest, dass dieser gerade tatsächlich streamte – und shroud ihm somit voll in die Karten schauen konnte. Der Streamer betonte allerdings, dass das so nicht beabsichtigt gewesen sei:

Ich habe gestern aus Versehen geschummelt. Ich gebe zu, es war nicht wirklich ein Versehen. Ich habe es irgendwie absichtlich gemacht, aber es war auch nicht wirklich Absicht.

shroud habe den Stream dann schnell geschlossen. Das Spiel konnte er dann zwar für sich entscheiden, jedoch plagte ihn das schlechte Gewissen. shroud habe sich nach der Aktion total schlecht gefühlt.

Ich wollte sehen, ob er live war und er war live, ich sah seine Hand. Ich hätte gehen sollen, Dude. Ich hätte gehen sollen, aber ich musste gewinnen. Ich musste gewinnen.

shroud beeilte sich jedoch, die Situation zu relativieren: Das Wissen, das er sich so angeeignet habe, habe ihm am Ende gar nicht zum Sieg verholfen. Die Hand seines Gegners habe er jedoch trotzdem gesehen und das sei schon ziemlich daneben gewesen.

Stream-Sniper sind Spieler, die gezielt gegen Streamer antreten und sich dann durch das parallele Ansehen des Streams einen Vorteil verschaffen. Die Methode gilt als ziemlich schäbig und fällt in den Bereich Cheating. Dass ein Streamer wie shroud jetzt auf der anderen Seite stand, ist daher schon kurios.

Twitch-Veteran wird in Escape from Tarkov von Stream-Sniper verfolgt – Findet perfekte Lösung