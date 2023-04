Der Gewinner von 7 vs. Wild bringt eine eigene Survival-Serie – Der „Arctic Warrior“ startet schon diesen Sonntag

Der YouTuber OttoBulletproof avancierte zum Fan-Liebling und Gewinner der zweiten Staffel von 7 vs. Wild. Jetzt macht er seine eigene Survival-Serie auf YouTube.

Was ist das für eine Serie? Der „Arctic Warrior“ ist eine Survival-Serie auf YouTube, die von Otto „OttoBulletproof“ Karasch ins Leben gerufen wurde und am Sonntag, dem 23. April 2023 startet.

Bei der Serie kämpfen acht Teams aus jeweils zwei Personen in der eisigen Landschaft Lapplands (Finnland) um den Titel des „Arctic Warriors“. Dabei sind sie den Gefahren der unnachgiebigen Natur ausgesetzt. Das Team, das als Erstes den Zielort erreicht und bei verschiedenen Challenges die meisten Punkte sammelt, gewinnt.

Jedes Team setzt sich aus einem Survival-unerfahrenen Teilnehmer (einem Zivilisten) sowie einem Profi zusammen, die 5 Tage lang gemeinsam Lappland durchstreifen.

Zu den Teilnehmern gehören unter anderem Sascha „unsympatischTV“ Hellinger, die Schauspielerin Yvone Pferrer und MMA-Kämpfer Stephan Pütz. Bei den Profis sind verschiedene Militärangehörige wie ein Gebirgsjäger und ein Fremdenlegionär am Start.

Wann startet der Arctic Warrior und wann kommen neue Folgen? Der „Arctic Warrior“ startet am Sonntag, dem 23. April 2023 um 17:00 Uhr. Anschließend erscheinen jeden Sonntag und Mittwoch jeweils um 17:00 Uhr neue Folgen, die ihr auf Paramount+ und dem YouTube-Kanal von „OttoBulletproof“ sehen könnt (via YouTube)

Ehemaliger Fallschirmjäger und Gewinner von 7 vs. Wild Staffel 2

Wer ist OttoBulletproof? Otto Karasch ist laut eigenen Angaben ein ehemaliger Fallschirmjäger der Bundeswehr. Auf YouTube macht er Videos zum Thema Survival und gibt regelmäßig Einblicke in die Erlebnisse, die er als Berufssoldat machte.

Otto war außerdem einer von 7 Teilnehmern der 2. Staffel von 7 vs. Wild. Er hielt den Überlebenskampf bis zum Ende durch, sammelte zahlreiche Punkte bei den täglichen Challenges und gewann die zweite Staffel der Survival-Serie. Dabei avancierte er innerhalb der Folgen zu einem der Publikumslieblinge, indem er gleichermaßen professionell und bodenständig agierte.

Der Arctic Warrior ist der Nachfolger von dem „Ocean Warrior“, einem vorherigen Großprojekt von Otto. Einer der Teilnehmer des Ocean Warriors war „7 vs. Wild“-Gründer Fritz Meinecke.

8 Profis treffen auch 8 Zivilisten

Wer nimmt am Arctic Warrior teil? Otto wird selbst an dem Projekt als einer von acht Profis teilnehmen. Zudem gibt es 8 zivile Teilnehmer, die keine Survival-Erfahrung besitzen.

Unter diesen acht unerfahrenen Teilnehmern sind auch zwei sogenannte Wildcards, die nicht prominent sind und sich für die Teilnahme an dem Projekt beworben haben.

Die acht zivilen Teilnehmer:

Sascha „unsympatischTV“ Hellinger – YouTuber und Streamer

Yvonne Pferrer – Schauspielerin

Stephan Pütz – MMA-Kämpfer

Evil Jared – Musiker von der Bloodhound Gang, außerdem bekannt durch Auftritte in verschiedenen TV-Formaten

Gerd Schönfelder – Ski-Rennfahrer, der bei den Paralympischen Spielen 16 Goldmedaillen gewann

Alex „Roofless Cat“ Müller-Perlefein – YouTuber

Zu den acht Profis gibt es keine detaillierten Angaben, weil diese teilweise noch im aktiven Dienst sind.

Die acht Profis:

Ottogerd „OttoBulletproof“ Karasch – ehemaliger Fallschirmjäger vom Fallschirmspezialzug

Tom – KSK

Philipp – Gebirgsjäger vom Hochgebirgszug

Sahin – Scharfschütze von der Luftwaffensicherung

Manu – Heeresaufklärer

Mello – Survival-Ausbilder der Bundeswehr

Hauke – ehemaliger Fremdenlegionär

Tatjana – Jägerbataillon 25, Österreichisches Bundesheer

Auch der YouTuber und Fitness-Experte Sascha Huber sollte am Arctic Warrior als Zivilist teilnehmen und war in Lappland bei den Dreharbeiten dabei, doch er verletzte sich im Vorfeld und schied dementsprechend aus. Sascha Huber war zuvor ebenfalls bei der zweiten Staffel von 7 vs. Wild dabei.

Das Vorstellungsvideo aller Teilnehmer sowie den Trailer seht ihr auf dem YouTube-Lanal von OttoBulletproof:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Mit dem Arctic Warrior schafft Otto eine Show, die eine Alternative zu 7 vs. Wild darstellt und die ihr bis zu der Veröffentlichung von Staffel drei der Survival-Serie schauen könnt.

Auch der Twitch-Streamer Trymacs hat sich schon an einem ähnlichen Projekt namens „Nerd in the Dirt“ versucht und wurde dabei von Otto unterstützt.

Anschuldigungen, er habe 7 vs. Wild mit „Nerd in the Dirt“ kopiert, wies der Streamer zurück:

Trymacs wehrt sich gegen Vorwürfe, 7 vs. Wild mit seiner Survival-Show kopiert zu haben