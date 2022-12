Twitch-Streamer Knossi hält emotionale Rede bei 7 vs. Wild – „Das Wichtigste ist auch, Zeit für sich zu haben“

Knossi blüht am letzten Tag von 7 vs. Wild noch mal auf und hält eine emotionale Rede über die Erfahrungen, die er auf der Insel machte.

Spoilerwarnung: Wenn ihr Folge 14 der zweiten Staffel von 7 vs. Wild noch nicht geschaut habt, könntet ihr die nachfolgend beschriebene Szene als Spoiler empfinden.

„Es war so, als wenn das mein Körper gebraucht hat“

Worum geht es in der Rede? Die zweite Staffel von 7 vs. Wild neigt sich dem Ende entgegen und Knossi ist am Morgen des siebten Tages guter Laune. Zwar vermisst er seine Familie, aber er weiß auch, dass er sie bald wiedersieht.

Kurz darauf spricht Knossi von seiner Zeit auf der Insel, erklärt den Zuschauern, dass er einer von ihnen sei und sagt, dass er deshalb die Zeit dort überstanden habe. Anschließend findet er ein paar emotionale Worte, um die gemachte Erfahrung zu beschreiben.

Was sagt Knossi in seiner Rede? In seiner emtionalen Ansprache sagt Knossi, die 7 Tage seien wunderschön gewesen und er habe sein Handy nicht vermisst. Eine solche Auszeit habe er, habe sein Körper gebraucht. Außerdem betont der 36-Jährige noch mal, wie wichtig es sei, Zeit für sich selbst zu nehmen:

Das war für mich der komplette Breakdown. Kein Handy, kein Nichts. Das war wunderschön. Das war echt schön. Es war auch ein bisschen so, als wenn das mein Körper gebraucht hat, als wenn ich das echt gewollt habe. […] Wenn ich das Handy anmache morgen und da kommt ‘hier nen Termin’ und ‘da nen Termin’, dann können mich alle am Arsch lecken. Glaub mir, es ist mir scheiß egal, denn ich hab hier gemerkt, das Wichtigste ist auch, Zeit für sich zu haben.

Wenn ihr selbst einen Blick auf die Szene und Knossis Rede werfen wollt, binden wir euch hier Folge 14 von 7 vs. Wild inklusive Timestamp kurz vor der Rede ein (01:14:36 h):

Was ist 7 vs. Wild? Das ist eine Survival-Serie auf YouTube, in der sieben Teilnehmer sieben Tage an einem entlegenen Ort in der Wildnis überleben müssen und maximal 7 Gegenstände sowie die Kleidung am Körper dabei haben.

Die Serie ist ein absoluter Erfolg. Nachdem Staffel 1 im Jahr 2021 schon viele Fans gewann, führt Staffel 2 den Siegeszug weiter. Die aktuell jüngste Folge 14 hat knapp 20 Stunden nach dessen Veröffentlichung bereits 2,7 Millionen Aufrufe auf YouTube (Stand 22. Dezember 2022).

Wenig überraschend ist es, dass auch andere Content-Creator jetzt ähnliche Formate planen. So rief beispielsweise Twitch-Streamer Trymacs die Show „Nerd in the Dirt“ ins Leben, bei der ihm 7 vs. Wild Teilnehmer Otto zur Seite stand. Doch während Trymacs versucht in der Wildnis zu überleben, soll seine Freundin für ihn Clash of Clans spielen.