Twitch-Streamer Knossi begeistert Zuschauer von 7 vs. Wild mit starkem Willen, weil er sich mit einem Ball anfreundet

Bei der YouTube-Serie 7 vs. Wild ist der dritte Tag angebrochen und Twitch-Streamer Knossi kann mit einem starkem Willen überzeugen. Außerdem hat er einen neuen Freund gefunden.

Um wen gehts? Jens Knossalla, besser bekannt als „Knossi“, ist einer der 5 größten deutschen Streamer auf Twitch. Dort hat der 36-Jährige insgesamt 2,1 Millionen Follower, war zwischenzeitlich der größte Streamer der Welt und ist für seine aufgedrehte Art bekannt.

Aktuell ist Knossi bei der Survival-Serie 7 vs. Wild auf YouTube zu sehen und unterhält dort millionen Zuschauer. Die ersten sieben Folgen der zweiten Staffel wurden bereits 52,9 Millionen Mal gesehen (Stand 28. November) und erreichten durchschnittlich 7,6 Millionen Klicks pro Video.

Im Vorfeld von 7 vs. Wild Staffel 2 führte Knossi ein super süßes Gespräch mit seinem 3-jährigen Sohn und fragte ihn, ob er teilnehmen solle.

Spoilerwarnung: Wenn ihr Folge 7 der zweiten Staffel von 7 vs. Wild noch nicht geschaut habt, solltet ihr nicht weiterlesen. Ihr könntet die nachfolgend beschriebene Szene als Spoiler empfinden.

Knossi findet einen neuen Freund

Womit begeistert Knossi? Auch wenn Knossi bei 7 vs. Wild mit seiner Nikotinsucht kämpft und eine Palme in Brand steckte, um an ihr seine Zigarette anzuzünden, schlägt sich der Survival-Neuling wacker.

Besonders der starke Wille und das Durchhaltevermögen von Knossi begeistert die Zuschauer. Während andere Teilnehmer an dem starken Tropenschauer verzweifeln und über das Aufgeben nachdenken, hält Knossi im strömenden Regen eine Motivationsrede: „Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint.“

Anschließend geht der 36-jährige Entertainer los und durchwühlt den angeschwemmten Müll der Insel, denn er möchte sich beschäftigen: „Hilft ja nichts, ich kann ja nicht die ganze Zeit oben unter einer Palme stehen. Ich muss ja irgendwas tun.“

Um sich während des Regenschauers zu beschäftigen, möchte Knossi an einem Geschenk für die Community basteln und schnappt sich deshalb einen grünen Ball aus Gummi: „Ich hab jetzt schon eine Bindung zu ihm. Wilson war Willy, du bist Greeny.“

Nachfolgend unterhält sich Knossi mit Greeny über das Wetter, macht mit ihm ein Selfie und fordert ihn auf, auf dem Foto zu lächeln.

Wenn ihr selbst einen Blick in die Szene werfen wollt, binden wir euch hier das Video mit Timestamp ein:

Was sagen die Zuschauer zu Knossi? Die Zuschauer von 7 vs. Wild sind von dem Durchhaltevermögen, dem Willen und dem auch an Tag 3 noch nicht verloren gegangenen Humor von Knossi überzeugt. In den Kommentaren auf YouTube schreiben Fans der Survival-Serie:

„Knossi ist der König der Psychohygiene. Er hat alle Vorbereitungen getroffen, um sich motivieren zu können […], er sucht sich Ansprechpartner wie „Greeny“ und er kann immer etwas Positives aus seiner misslichen Lage ziehen, mit seiner Kreativität und seinem Humor. Respekt!“

„Knossi ist härter als der Dschungel.“

„Jetzt glaube ich fest daran, dass Knossi tatsächlich die 7 Tage durchhält!“ „Der hat echt ein krasses Durchhaltevermögen.“ „Der Mann ist eine Legende. Solange nicht etwas Unvorhergesehenes passiert, hält er die Zeit locker durch.“



„Knossi ist einfach der Beste, was das Mindset angeht. Er belohnt sich für jeden geschafften Tag […] So bleibt die Motivation bei ihm oben.“

Was ist 7 vs. Wild? Bei 7 vs. Wild handelt es sich um eine Survival-Serie, die auf YouTube ausgestrahlt wird. Neue Folgen erscheinen mittwochs und samstags um 18:00 Uhr.

Die Teilnehmer der Serie müssen 7 Tage an einem entlegenen Ort in der Wildnis überleben und haben dabei maximal 7 Gegenstände sowie die Kleidung am Körper dabei.

Nachdem die erste Staffel im Jahr 2021 in Schweden gedreht wurde, verschlägt es die sieben Kandidaten in Staffel 2 auf eine tropische Insel bei Panama. Auf dieser Insel befindet sich auch ein Hotel, dessen Google-Rezensionen Fans der Serie stürmten.

