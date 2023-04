7 vs. Wild: Fritz Meinecke nominiert 2 der größten deutschen Twitch-Streamer – Was sagt das „Rentner-Team“?

Die beliebte Survival-Show 7 vs. Wild geht in die nächste Runde. In der 3. Staffel wird sich einiges ändern, unter anderem sollen die Teilnehmer erstmal als Zweier-Teams antreten. Wenn es nach Veranstalter Fritz Meinecke geht, sollen die Twitch-Streamer Marcel “MontanaBlack” Eris (35) und Carsten “Elotrix” (31) dabei sein. “Onkel Monte” reagiert aber erstmal genervt.

Was ist das für eine Serie? 7 vs. Wild ist eine Survival-Show, die seit 2021 auf YouTube ausgestrahlt wird. In den ersten zwei Staffeln mussten 7 Teilnehmer je 7 Tage lang allein in der Wildnis ausharren. Die kommende 3. Staffel bricht allerdings mit der Tradition und schickt Teams aus je 2 Teilnehmern 14 Tage lang in die Kälte:

7 vs. Wild Staffel 3: Was wir bisher zu Location und Inhalten wissen

“Rentner” MontanaBlack soll nach Alaska

Sind MontanaBlack und Elotrix bei 7 vs. Wild dabei? Bis jetzt sind die beiden nur nominiert. Veranstalter Fritz Meinecke veröffentlichte am 20. April ein Video, in dem er 3 Teams vorstellte, darunter auch die beiden Streamer.

Ähnlich wie der Entertainer Jens “Knossi” Knossalla sollen MontanaBlack und Elotrix mit ihrer Unerfahrenheit in Sachen Survival wohl einen Kontrast zu den teilnehmenden Outdoor-Experten bilden und für reichlich Unterhaltung sorgen.

Was macht die beiden aus? Die beiden Twitch-Streamer bringen gemeinsam mehr als 20 Jahre Erfahrung als Content Creator mit und sind gut befreundet. Ihre Anfänge machten sie vor allem mit Videos, in denen sie sich beim CoD-Zocken zeigten und dabei Geschichten aus ihrem Leben erzählten.

Gerade der mittlerweile 35-jährige MontanaBlack muss sich oft Sprüche zu seinem Alter anhören: Fans bezeichnen ihn mehr oder weniger liebevoll als “Rentner” und frotzeln über nachlassende Reflexe oder Vergesslichkeit. Auch im Nominierungs-Video für 7 vs. Wild steckt ein kleiner Seitenhieb: Die beiden Kandidaten seien “älter denn je”.

MontanaBlack und Elotrix haben jetzt bis zum 30. April Zeit, um ein Statement zu ihrer Teilnahme abzugeben. Wer sonst noch nominiert wurde, könnt ihr euch im eingebundenen Video anschauen:

MontanaBlack will sich nicht drängen lassen

Wie reagiert MontanaBlack? Wie es der Zufall so wollte, war MontanaBlack gerade in einem gemeinsamen Stream mit Elotrix, als ihn die Nachricht seiner Nominierung erreichte. Fans fluteten sofort den Chat und forderten ein Statement des 35-Jährigen.

Für viele Fans würde mit einer Teilnahme von MontanaBlack wohl ein großer Wunsch in Erfüllung gehen. Dessen Begeisterung hielt sich allerdings in Grenzen. Er fühlte sich offenbar von den Zuschauern unter Druck gesetzt und reagierte genervt: Die Entscheidung, zwei Wochen lang in der kalten Wildnis ausharren zu müssen, will schließlich wohlüberlegt sein.

Und ich weiß nicht, in welcher Welt ihr lebt, aber ich entscheide sowas doch nicht innerhalb von zwei Minuten, nachdem das Video rausgekommen ist.

Die ganze Reaktion könnt ihr euch hier anschauen:

Was sagt Elotrix? Der sah das etwas entspannter und meinte, das Projekt sei durchaus interessant. Jetzt müssen sich die beiden wohl absprechen und entscheiden, ob sie als Team bei 7 vs. Wild antreten wollen. MontanaBlack hatte zwar bereits grundsätzliches Interesse an den Survival-Formaten seiner Kollegen gezeigt, ob er den Worten jetzt Taten folgen lässt, bleibt abzuwarten.

Während sein Twitch-Kollege Trymacs keinen Hehl daraus macht, dass er gerne bei 7 vs. Wild dabei wäre, lässt MontanaBlack sich lieber bitten. Schon Otto “Bulletproof” Karasch, der Sieger der zweiten Staffel der Survival-Show, wollte ihn für sein eigenes Format gewinnen:

