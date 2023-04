7 vs. Wild Staffel 3: Was wir bisher zu Location und Inhalten wissen

Fritz Meinecke kündigte eine dritte Staffel von 7 vs. Wild für YouTube an. Die Überlebensserie auf YouTube ist beliebt und Fans können es kaum erwarten. Was nun über Staffel 3 bekannt ist und wo die Kandidaten überleben müssen, zeigen wir euch hier.

Welche Location ist für Staffel 3 bekannt? Fritz Meinecke, der Kopf hinter der Überlebensserie 7 vs. Wild, hat eine dritte Staffel angekündigt. In seinem YouTube-Video erklärt er das neue Format 7 vs. Wild Teams und offenbart den neuen Schauplatz der kommenden Show: Kanada, Alaska. Das kalte Land ist perfekt für eine neue Challenge, in der die Kandidaten 14 Tage überleben müssen.

Änderung in Staffel 3 sorgt für frischen Wind

Welche Änderung wird es in Staffel 3 geben? Die Kandidaten in Staffel 1 und 2 mussten solo gegen die Wildnis antreten. Dabei wurden Spiele gespielt und in einem Zeitraum von 7 Tagen Punkte gesammelt. Derjenige, der als einziger übrig blieb oder die meisten Punkte am Ende der Staffel hatte, gewann. In Staffel 3 ändert sich jedoch einiges:

Spieler treten jetzt in 7 Zweiergruppen gegeneinander an. Teams sollen aus Freunden bestehen Wenn ein Mitglied des Teams aufgibt, erschöpft oder verletzt ist und nicht mehr weitermachen kann, wird das gesamte Team disqualifiziert

Es werden keine Spiele mehr organisiert, um Punkte zu sammeln

Der Fokus liegt auf das pure Überleben

Staffel 3 soll 14 Tage gehen Durch den Wegfall der Minispiele sollen die Kandidaten genügend Energie übrig haben, um sich auf das Überleben, der Nahrungssuche und das Bauen eines Unterschlupfs zu konzentrieren

Jedes Team, das 14 Tage überlebt hat, gewinnt. Es kann somit mehrere Gewinner geben

Das Interessante an der Teams-Edition ist vor allem die Tatsache, dass Freunde, also Teilnehmer, die sich gut kennen, in dieselben Teams geworfen werden. Man möchte sehen, welche Auswirkungen das auf die Kandidaten hat. Werden sie gemeinsam wachsen und zusammenarbeiten oder sich doch streiten und ihr Team gefährden? Das wird sich zeigen.

Stehen die Kandidaten schon fest? Bislang sind noch keine Kandidaten auserkoren worden. Wir aktualisieren die Info, sobald sie bekannt ist.

Weiß man, wann die 3. Staffel startet? Auch zum Start ist noch nichts bekannt. Staffel 3 spielt in Alaska, es ist also gut möglich, dass Fritz Meinecke abwägen muss, wann sie diese Staffel drehen werden. Im Winter herrschen eisige Temperaturen in Alaska, die Menschen ohne Erfahrung in Sachen „Überleben” schnell das Leben kosten könnte. Wir ergänzen euch deshalb den Abschnitt, sobald dieser bekannt ist.

