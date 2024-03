Twitch-Streamer machen seltsame Spiele für 24-Stunden berühmt und die Zuschauer lieben es

Über Simulatoren haben wir auch in der Vergangenheit schon berichtet. Eine Firma fand den American Truck Simulator nämlich so realistisch, dass sie dort nun nach Fahrern für ihre echten Trucks suchte.

Wie kommen die Videos an? Die Videos finden dabei guten Anklang bei der Community. Der YouTube-Kanal PietSmiet veröffentlicht neben anderen Projekten inzwischen häufiger Videos zu Simulatoren wie Beer Factory. In den Kommentaren freuen sich die Zuschauer über die Videos zu den Simulatoren.

Wie werden die Spiele berühmt? Der Grund für den Erfolg der Spiele liegt wohl an Content Creatorn auf Twitch und YouTube, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, in den Alltag von Simulatoren einzutauchen und ihre Zuschauer auf verschiedenen Weisen damit zu unterhalten.

