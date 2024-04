Twitch-Streamer postet stolz, dass er über 100.000 Zuschauer erreicht hat – Wird kurz darauf gesperrt

Der Twitch-Streamer „vpnninja87“ hat damit geprahlt, über 100.000 Zuschauer in einem Stream erreicht zu haben. Kurz darauf wurde er von Twitch gebannt. Was ist passiert? Mehr dazu erfahrt ihr auf MeinMMO.

Wer ist der Streamer? „vpnninja87“ ist vor allem für seinen Gaming-Content mit Call of Duty: Warzone bekannt. Auf Twitch hat er fast 7.000 Follower (via Twitchtracker).

Anfang April 2024 hatte er im Durchschnitt 80-120 Zuschauer.

Mitte April stieg diese Zahl schnell auf 300-600 Zuschauer an.

Ab dem 16. April 2024 erreichte er an jedem Tag, an dem er streamte, durchschnittlich über 1.000 Zuschauer (via Twitchtracker).

Diese schnelle Zunahme bei nur wenigen neuen Followern fiel vielen in der Twitch-Community auf.

„100.000 einzigartige Zuschauer zum ersten Mal“, postete er

Am 20. April 2024 postete vpnninja87 auf X, dass er zum ersten Mal über 100.000 einzelne Zuschauer gehabt habe. Dazu zeigte er eine Stream-Statistik.

Laut dieser Statistik streamte er für 12 Stunden, hatte durchschnittlich 1.312 Zuschauer, seine maximale Zuschauerzahl lag bei 2.458.

Allerdings gab es nur 39 einzelne Chatter, was angesichts der 100.000 einzelnen Zuschauer ungewöhnlich erschien. Dies führte zu Spekulationen in der Twitch-Community, dass er View-Bots benutzt habe.

Was ist ein View-Bot? Ein View-Bot ist ein automatisiertes Programm, das künstlich die Zuschauerzahl eines Streams erhöht. Damit soll der Eindruck erweckt werden, dass ein Stream populärer ist als er tatsächlich ist. Twitch verbietet Viewbotting strikt und geht rigoros gegen Streamer vor, die solche Methoden verwenden.

„Wieder einer, der den Bach runtergeht“, kommentierte ein User

Die Reaktionen der Twitch-Community ließen nicht lange auf sich warten.

Wie reagieren die User auf X? User Dylan Velez kommentierte: „Lmao, du musst schon eine bestimmte Art von Person sein, um sich über gekaufte Zuschauer zu freuen“. Der Streamer antwortete darauf: „Einbettung, schau nach, ja, das kostet etwas, aber das gilt für das gesamte Marketing.“

Der User The Jman kommentierte: „Das Traurige ist nicht, dass er einbettet, sondern dass er keine Ahnung hat, wie schlecht das auf ihn wirkt und dass das jede Möglichkeit zunichtemacht, in diesem Bereich tatsächlich zu wachsen. Wieder einer, der den Bach runtergeht“. Der Streamer antwortete: „Lol, höre das jetzt jeden Monat, seit 3 Monaten. Ich bin immer noch da.“

Working Man’s Warzone kommentierte: „Bruder, wenn du nur 39 einzigartige Chat-Teilnehmer von all diesen Leuten hattest … ja, feier weiter, Kumpel.“ Auch der User Gothalion war dieser Meinung: „39 Chat-Teilnehmer. Was feierst du denn?“. Der Streamer antwortete: „Auch wenn es Hunderte von Teilnehmern gäbe, würde es keinen Unterschied machen. Die meisten Kommentare können von einem Bot beantwortet werden. Echte Diskussionsthemen sind sehr selten.“

Kurz darauf wurde er von Twitch gebannt

Am 23. April 2024 postete vpnninja87 einen Screenshot, in dem man sehen konnte, dass er gegen seinen Bann auf Twitch Einspruch einlegte. In dem Foto war zu sehen, dass er unter anderem wegen unmoderiertem Chat, hasserfüllter Rede und Symbolen gesperrt wurde.

Was sagt die Community? User Ghost_vui kommentierte: „Bro, alles, was ich hier sehe, sind 2 abgelehnte Einsprüche und dann einer wegen Hassrede. Logge dich aus, das ist nicht der Erfolg, den du dir vorstellst.“ Der Streamer antwortete selbstsicher: „Lol, ja, aber mein Kanal ist wie durch Zauberhand in ein paar Stunden wieder da, warte und sieh zu.“

Ein weiterer Nutzer namens Oh no, it’s Ri kommentierte: „Trotzdem bist du immer noch wegen Viewbotting gesperrt.“ Der Streamer antwortete: „Nein, tut mir leid, es war, weil Leute nicht schnell genug gesperrt wurden.“

Der User ItsYeshalot kommentierte: „Willst du nach diesem Vorfall wieder View-Botting betreiben oder hast du deine Lektion gelernt?“. Der Streamer antwortete: „Lol, man kann nicht aus einer Lüge lernen. Das solltest du inzwischen wissen.“

Wie sieht der aktuelle Stand aus? Zum aktuellen Zeitpunkt, 23. April 2024, 16:00 Uhr, ist der Kanal von vpnninja87 immer noch gesperrt und der Streamer hat noch kein weiteres Update gepostet.

