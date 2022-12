Nummer 9 auf Twitch sagt: Fast alle Top-Streamer schummeln massiv bei Zuschauerzahlen – Nur er und noch einer nicht

Auf Twitch ist der Streamer Tyler „Trainwreckstv“ Niknam im Jahr 2022 mit Glücksspiel-Streams zu einem der 10 größten Streamer geworden. Jetzt sagt er: 90 der 100 Top-Streamer auf Twitch würden massiv auf Viewbots setzen, um ihre Zuschauerzahlen nach oben zu treiben. Deshalb seien sie auch so besessen von ihm.

Das sagt Trainwreck: In einem Livestream vom 23. Dezember erklärte der Casino-Streamer Trainwreck:

Ich habe den Eindruck, und bin mir sicher, dass von den Top 100 mindestens 90 offensichtlich viewbotten – nicht nur ein bisschen, wir reden von massivem Viewbotting. […] Ich meine, jetzt ergibt alles einen Sinn. Das könnte natürlich auch irgendein eingebildeter Schizo-Scheiß sein, vielleicht versuche ich so mit der Situation klarzukommen, aber, nach allem, was ich weiß: Nein, wahrscheinlich nicht. Ich hab mich so lange gefragt, warum sind Streamer, die so groß sind wie ich oder 20.000 durchschnittliche Zuschauer mehr haben als ich, warum haben die so viel Angst vor mir? Warum wird so viel hinter meinem Rücken über mich gesprochen?

Trainwreck erklärt sich das Interesse von großen Streamern an ihm dadurch, dass sich die „Brand-freundlichen Scheiß-Verlierer“ nur deshalb so sehr um ihn sorgen, weil sie nicht so groß sind, wie es den Anschein macht.



Trainwreck als jemand, der Glücksspiel massiv bewirbt, gilt als Streamer, der für

Das Problem hatte auch der deutsche YouTuber ApoRed mal. “Brand-friendly” bezeichnet Streamer, die “familienfreundliche, sichere” Inhalte veröffentlichen, bei denen Marken (“Brands”) gerne Werbung schalten und mit denen sie Deals eingehen: Also Streamer, die nicht so viel fluchen, keine anstößigen Dinge tun, kein Glücksspiel betreiben, einigermaßen normal auftreten.Trainwreck als jemand, der Glücksspiel massiv bewirbt, gilt als Streamer, der für große, etablierte Firmen nie als Werbepartner infrage kommen würde.

“Nicht eingeloggte Zuschauer” als Beweis für View-Bots

Warum glaubt Trainwreck das? Der Streamer sagt, er habe Zugang zu „nicht so user-freundlichen, sehr cody“-Seiten, die ihm Aufschluss über weitere Statistiken geben.

Nach den Statistiken:

Hätten andere Top-Streamer auf Twitch Zuschauer, die nur in 45% bis 85 % der Fälle bei Twitch eingeloggt sind

Er hingegen und der Twitch-Streamer Summit1g hätten eine Zuschauerschaft, die zu 99 % eingeloggt ist

Trainwreck glaubt, dass Zuschauer, die nicht eingeloggt sind, Viewbots sein könnten, weil Twitch keine gute Erfahrung bietet, wenn man nicht eingeloggt ist, vor allem auf Mobile nicht.

Daher, glaubt er, würden einige Streamer „nicht so groß sein, wie es den Anschein hat.“

Trainwreck sagt, er glaube nicht mal, dass alle Streamer bewusst schummeln. Er sagt: Manche hätten vielleicht auch verrückte Fans, die ihrem Streamer mit Viewbots zu mehr Erfolg verhelfen möchten.

Wie wird das diskutiert? Auf reddit glaubt man, Trainwreck habe selbst View-Bots genutzt, um seine Casino-Streams, für die er massiv Geld bekam, groß und erfolgreich aussehen zu lassen – und projiziere jetzt seine eigenen Missetaten auf andere.

Ein anderer erklärt: Andere Streamer beschäftigten sich vor allem mit Trainwreck, weil er durch seine Casinos-Streams „leicht beeinflussbare junge Zuschauer“ in die Fänge von Online-Casinos treibe. Daher wünschten sich viele, er möge damit aufhören.

Ein dritter ergänzt: Es sei nicht so, dass große Twitch-Streamer von Trainwreck besessen seien, eher sei es umgekehrt und Trainwreck beschäftige sich geradezu obsessiv mit anderen großen Streamern, allen voran HasanAbi und Pokimane.

Das steckt dahinter: Viewbots sind tatsächlich ein schwieriges Thema bei Twitch, da man schwer durchschauen kann. Es ist gut möglich, dass da der ein oder andere Wege gefunden hat, um seine Zuschauerzahlen zu schönen.

Jeder, der im Internet unterwegs ist, wird schon E-Mails erhalten haben, die ihm auf wunderbare Weise für eine geringe Gebühr mehr Follower auf verschiedenen Plattformen versprochen hat, aber na ja.

Trainwreck ist im Moment dran, eine eigene Streaming-Plattform aufzubauen:

