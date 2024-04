Twitch-Streamer wollte für einen Ausflug nur 18 Euro zahlen – Am Ende hatte er eine Rechnung über 35.000 Euro

Der Twitch-Streamer Rumathra, bekannt als einer der größten Sparfüchse im deutschen Streaming-Bereich, erlebte kürzlich eine teure Überraschung. Bei einem Ausflug, der zunächst harmlos schien, gab er weit mehr aus, als er ursprünglich erwartet hatte.

Wer ist Rumathra? Wieland „Rumathra“ Welte ist auf Twitch für seine Gaming-Streams bekannt, in denen er Spiele wie Valorant, League of Legends und Among Us zockt. Neben Gaming bietet er auch Just Chatting-Streams und teilt in Vlogs Momente aus seinem Privatleben. Angefangen hat er auf Twitch im Jahr 2016. Seine Popularität wuchs durch Kooperationen mit Trymacs und Rewinside in den Jahren 2020/2021.

Trymacs und Rumathra, zwei bekannte Twitch-Streamer, sind seit langem eng befreundet und treten regelmäßig gemeinsam auf. Sie nahmen gemeinsam an der Survival-Show „7 vs. Wild“ teil, wo sie nicht nur ihre Überlebenskünste, sondern auch ihre enge Freundschaft unter Beweis stellten.

Auch privat verbringen sie gerne Zeit miteinander. So trafen sie sich in einem Restaurant in Brooklyn, um ein gemeinsames Essen zu genießen. Doch die Stimmung schlug um, als sie die Rechnung erhielten und feststellten, dass diese über 700 Dollar betrug.

Trotz dieses unerwartet teuren Abendessens ist Rumathra immer noch als einer der größten Sparfüchse im deutschen Twitch-Bereich bekannt. Deshalb war Trymacs umso schockierter, als Rumathra von einem Ausflug mit einer 35.000-Euro-Rechnung zurückkam.

„Der ist der größte Sparfuchs auf diesem Planeten“

In einem seiner letzten Streams erzählte Trymacs eine interessante Geschichte über seinen Freund. Laut ihm, plante Rumathra eine Reise von Köln nach Hamburg, um zu einem Event zu reisen. Statt den Zug oder ein eigenes Auto zu nehmen, entschied er sich für eine kostengünstige Alternative: einen Mitfahrdienst namens BlaBlaCar. Für nur 8 Euro sicherte er sich einen Platz in einem Twingo, der von einer Rentnerin gefahren wurde.

Auch für seine Übernachtung in Hamburg habe er die Kosten so niedrig wie möglich gehalten. Laut Trymacs habe Rumathra eine weitere Rentnerin kontaktiert, bei der er auf der Couch übernachten konnte und so lediglich 10 Euro pro Nacht bezahlt hat. Diese außergewöhnliche Sparsamkeit brachte Trymacs dazu, ihn als „den größten Sparfuchs auf diesem Planeten“ zu bezeichnen. Doch dann machte Rumathra einen Fehler, der selbst Trymacs überraschte.

Ein Sparfuchs mit einer 35.000-Euro-Rechnung

Trymacs erzählte weiter, dass Rumathra nach dem Event in Hamburg wieder nach Köln zurückmusste. Zufällig war auch Marc Gebauer, ein bekannter Uhrensammler und Geschäftsmann, auf dem Weg dorthin.

Laut Trymacs, bot Marc Rumathra an, ihn mitzunehmen, und dieser akzeptierte das Angebot. Trymacs scherzte über den Punkt, dass Rumathra dachte, dass er dadurch Geld sparen könnte, weil er sich kein Bahnticket kaufen oder eine weitere Fahrt mit BlaBlaCar buchen musste. Doch am Ende der Autofahrt passierte etwas Unvorhergesehenes.

Weiterhin erzählte Trymacs, dass während der Fahrt Marc Gebauer Rumathra überzeugen konnte, eine seiner teuren Uhren zu kaufen. Der Preis für diese Uhr betrug satte 35.000 Euro. Trymacs, der die Geschichte in seinem Stream erzählte, kommentierte: „Dass Marc Gebauer Rumathra so eine teure Uhr verkaufen konnte, in nur einer Autofahrt, ist geisteskrank!“

