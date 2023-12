Twitch: Trymacs und Rumathra gehen wie Bonzen essen, sind über die Rechnung schockiert

Der Twitch-Streamer Trymacs und Rumathra haben gemeinsam in einem Restaurant in Brooklyn Platz genommen, um sich eine kulinarische Auszeit zu gönnen. Die Stimmung schlägt jedoch um, als sie die Rechnung erhalten und feststellen, dass diese über 700 $ beträgt.

Wer sind Rumathra und Trymacs? Trymacs zählt zu den prominentesten deutschen Twitch-Streamern und Content Creatorn, insbesondere durch seine Anfänge mit Clash Royale. Zuletzt war er in der YouTube-Sendung “7 vs. Wild” von Fritz Meinecke zu sehen.

Rumathra streamt Gaming-Inhalte wie Valorant, League of Legends und Among Us. Er bietet auch Just Chatting -Streams und veröffentlicht Vlogs über sein Leben. Die Bekanntheit des Twitch-Streamers wuchs durch Kooperationen mit Trymacs und Rewinside im Jahr 2020/2021. Rumathra ist seit 2016 auf Twitch aktiv.

Die Twitch-Streamer Maximilian „Trymacs“ Stemmler und Wieland „Rumathra“ Welte pflegen seit langem eine enge Freundschaft und sind regelmäßig gemeinsam als Team bei verschiedenen Veranstaltungen vertreten. In der 3. Staffel der Survival-Show 7 vs. Wild stellten sie erneut ihre Teamfähigkeit unter Beweis, indem sie als Duo antraten.

Das Glas Wein ist teurer als mein Anzug

Weshalb sind die beiden von ihrer Rechnung schockiert? Ein Video auf TikTok zeigt Rumathra und Trymacs bei einem Essen in Brooklyn. Ursprünglich hatten sie vor, jeweils 200 $ auszugeben. Die Überraschung kommt, als die Rechnung präsentiert wird und sich auf über 700 $ beläuft.

Beim Durchgehen der Positionen stellen sie fest, dass allein das Glas Wein von Rumathra stolze 55 $ kostete. Rumathra scherzt daraufhin: Dieser Anzug hier von H&M ist günstiger als der Chardonnay den ich getrunken habe.

Vorher erklärt Rumathra, dass er den Kellner nicht explizit nach dem Preis gefragt habe. Stattdessen habe der Kellner ihm zwei Optionen für Chardonnay angeboten: einen regulären und einen exquisiteren, der dann mit 55 $ auf der Rechnung zu Buche schlug.

Das sind die Reaktionen der Community: der Clip geht auf TikTok viral und auch viele der Fans äußern sich zu dem Clip:

Serina schreibt: Die hätten vorher aber auch auf die Preise gucken sollen und sich mehr über die Trinkgeldregel in anderen Ländern informieren sollen.

xXschwarzXx kommentiert: Auch wenn man das Geld hat, ist schon ein kleiner Schock.

Muggaxl merkt an: Tax, Service und Trinkgeld … da koch’ ich lieber selbst.

