Große deutsche Twitch-Streamer und YouTuber verraten, wie viel Geld sie auf ihrem Konto bunkern

Der YouTuber Marc „Thats.Me.“ Eggers interviewte während des großen Boxevents „The Great Fight Night“ verschiedene große Influencer aus dem deutschen Bereich. Dabei fragte er sie, wie viel Geld sie gerade auf dem Konto haben – überraschend ehrlich antworteten einige von den Influencern darauf.

Viele Fans fragen sich des Öfteren, wie viel ihre Lieblings-Influencer wohl verdienen. Ein vergangener Twitch-Leak legte offen, dass bekannte Streamer wie Knossi oder MontanaBlack in 2 Jahren über 2 Millionen Euro nur mit Twitch eingenommen haben.

Nun machte es sich Marc Eggers zur Aufgabe, die Content-Creator zu befragen und es kam zu diesen Ergebnissen (via YouTube):

Name Kontostand in € Social Media Marcel „MontanaBlack“ Eris 30.000 Twitch Marc Gebauer 30.000 Instagram Julien Bam 30.000 YouTube Jens „Knossi“ Knossalla „Bisschen mehr“ als 30.000 Twitch Maximilian „Trymacs“ Stemmler 300.000 Twitch Sebastian „Rewinside“ Meyer 440.000 YouTube Aaron Troschke -1,2 Millionen YouTube Shaiden Rogue 250.000 Instagram Amar „Amar“ Al-Naimi 1.200 YouTube Sphendi „Shpendiboy“ Shulemaya 32.000 YouTube Sascha „unsympathischTV“ Hellinger 30.000 (Privatkonto: -180) YouTube Stephan Gerick 10.000 YouTube Marius „Marius Angeschrien“ Jahn 8.000 YouTube

Befragt wurden noch andere bekannte Persönlichkeiten wie Kelly „missesvlog“ oder Tanzverbot, jedoch haben sie nicht offenbart, wie ihr Konto derzeitig aussieht. Auf jeden Fall sprechen beide davon, dass das Finanzamt ihnen viel davon abgeknöpft habe.

Gewinner ist wohl das Finanzamt

Was sagen die Influencer zu ihren Kontoständen? Die meisten berichten darüber, dass die Nachzahlung an das Finanzamt wehgetan habe. MontanaBlack musste rund 970.000 Euro an das Finanzamt abdrücken.

Auch andere Influencer wie Julien Bam und Tanzverbot sagten, dass sie viel zu wenig Geld für ihre anstehenden Projekte oder Reichweite hätten.

Aaron Troschke sei sogar 1,2 Millionen Euro im Minus und zeigte Eggers seinen Kontostand, weil er das kaum glauben konnte. Der Interviewer fragte darauf: „Warum bist du denn so im Arsch?“ Worauf Troschke antwortete: „Achso, nee, dafür habe ich Immobilien, die mehr wert sind, als dein Leben.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt MontanaBlack hadert mit Steuerzahlungen. Er ist offenbar stark in Krypto investiert.

MontanaBlack merkte ebenfalls an, dass er in andere Dinge investiere, da das Geld auf dem Konto nicht mehr werde. Amar oder Marius Angeschrien investieren derweil in ihre Studios, Produktionen und Videos und haben wohl deswegen nicht mehr so viel Geld auf dem Konto.

Um viel Geld ging es auch beim Twitch-Streamer Mizkif:

Twitch-Streamer lehnt Deal über 9,3 Millionen € ab – Seine Zuschauer sind fassungslos, rufen „Tu es!“