Twitch-Streamer lehnt Deal über 9,3 Millionen € ab – Seine Zuschauer sind fassungslos, rufen „Tu es!“

Mizkif wolle niemals allein in Kanada leben, auch nicht für 9,3 Millionen Euro. Die Zuschauer meinten daraufhin direkt: „Ih, okay, nein. Dann lass das“ und „Nein, das lohnt sich nicht.“

Warum hat Mizkif den Deal noch abgelehnt? Ein weiter Grund für seine Ablehnung des Deals war offenbar, dass er zurück zu Kanada ziehen müsse. Im Moment lebt Mizkif in Texas und dort gelten strenge Regeln bezüglich Glücksspiele. Klassische Glücksspiele, wie die Teilnahme in Casinos, werden als kriminelles Vergehen geahndet. Ausnahmen sind nur die öffentliche Lotterie und Wetten bei Hunde- und Pferderennen.

Was sagen seine Zuschauer dazu? Normalerweise sind Casino-Streams immer sehr umstritten auf Twitch , aber in Mizkifs Chat hagelte es Zuspruch. „Tu es!“, spammten sie massenweise in den Chat. Weiterhin sagten sie Dinge wie:

