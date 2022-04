Twitch-Streamer muss im PvP von New World so heftig einstecken, dass er schreiend seine Technik zerstört

Der Twitch-Streamer Sweett_T hat in seinem letzten New World-Stream so heftig auf die Nase bekommen, dass er vor Wut eskalierte und einen Teil seines Setups damit beschädigte. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Wer ist Sweett_T? Der Streamer gehört eher zu den Kleineren und hat im Durchschnitt 9 gleichzeitige Zuschauer.

Er streamt in letzter Zeit größtenteils New World, ist aber auch in Call of Duty unterwegs und in seiner Community bereits dafür bekannt, ab und an durchzudrehen. Nun musste allerdings sogar seine Hardware dran glauben.

Wie lief der Stream ab? Am 16. April streamte Sweett_T, wie häufig, einen Krieg im MMORPG New World. In diesem Modus kämpfen insgesamt 100 Spieler über die Kontrolle um ein Gebiet innerhalb der Welt des Games.

In diesem speziellen Fall verteidigte der Streamer mit seiner Gilde das Gebiet „Weaver’s Den“ im nördlicheren Teil der Karte. Während den Gefechten regt er sich immer wieder über die Balance-Probleme im PvP von New World auf.

Vor allem der Eishandschuh mit seinen großen Eis-Feldern und -Wänden wird in der Masse häufig zum Problem. Es benötigt nicht viel mehr, als einige Spieler mit Eishandschuhen, um eine ganze Übermacht aufzuhalten. Genau das wurde Sweett_T zum Verhängnis.

Setup muss beim Wutanfall von Sweett_T dran glauben

Was passierte während des Gefechtes? Der Streamer redete sich immer weiter in Rage, während die Eis-Zauber um ihn herum einschlugen:

„Ihr wollte diese verfluchten Eis-Kreise einfach nicht abschwächen? Das ist doch einfach nur krank von den Entwicklern.“ Waren seine letzten Worte, bevor er in ebendiesen Eis-Kreisen gefangen wurde und in Bruchteilen einer Sekunde starb.

Hier seht ihr den Clip des Streamers auf Twitch:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Daraufhin rastete er aus und warf sein Headset mit voller Wucht in seinen Bildschirm, die Kamera fiel daraufhin herunter und zeigte ein schwarzes Bild. Während Sweett_T die Partie noch fertig spielte, sah man ihn nicht mehr im Stream.

Nach dem Krieg zeigte er, dass sein Bildschirm Bildfehler aufwies und kaputt war. Damit beendete er die Übertragung und war seit dem nicht mehr online (Stand 22. April).

Clip zeigt ein großes Problem

Was ist problematisch? Die Situation rund um das Balancing vor allem im PvP von New World bleibt ein kritischer Punkt. Gerade der im Clip zu sehende Eishandschuh steht oft im Mittelpunkt der Diskussionen im reddit und im Forum. Während die Entwickler bei Amazon zwar versprechen, dass sie an dem Balancing arbeiten, gibt es nur langsam Fortschritte.

Auch das große Update mit der neuen Waffe änderte daran nur wenig. Noch immer ärgern sich viele Fans über die Eisfelder und Eiswände auf den 50 vs 50 Schlachtfeldern. Sie hätten schlichtweg zu viel Einfluss auf den Ausgang der Schlachten.

Das Spammen der Eis-Skills macht es in erster Linie Angreifern aktuell enorm schwer überhaupt Land zu gewinnen. In erster Linie die Nahkämpfer haben wenig Chancen, wenn sie gegen diese Mauern aus Eis-Zaubern anlaufen müssen.

Was haltet ihr davon? Spielt ihr New World noch aktiv oder hab ihr das MMORPG erst einmal zur Seite gelegt? Und wenn ihr vielleicht sogar aktiv im PvP unterwegs seid, könnt ihr den Frust des Streamers nachvollziehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

New World verrät, wie das MMORPG endlich besser werden soll – Mit PvP-Arenen und Dungeon-Finder