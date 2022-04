MontanaBlack gibt im Twitch-Stream Beziehungshinweise: „Weiberspielchen, die uns Männer kaputtmachen“

Danach verglich er die Liebe mit Drogen: „Liebe ist aus medizinischer Sicht – hört sich jetzt doof an – wie eine Droge.“ Wenn man jemanden in eine Psychiatrie einliefere, könne man denjenigen gar nicht richtig behandeln, weil er wie unter Drogeneinfluss sei.

Liebe bedeutet immer für einen da sein. Und wenn deine Alte nach 3,5 Jahren zu dir sagt: „Ich will mich trennen, ich will dich aber nicht verlieren, aber gerade kann ich keine Beziehung.“ (…) Trauer 2–3 Monate und dann weg mit der, die ist nicht die Richtige, Bruder.

In einem vergangenen Twitch-Stream sprach Marcel „MontanaBlack“ Eris über seine letzte Beziehung, was danach war und gab seinen Zuschauern wertvolle Liebestipps.

