Deutscher Twitch-Streamer verdient in 2 Wochen über 100.000 € – So hat er das geschafft

Das ist eine krasse Steigerung, bedenkt man, dass seine Sub-Zahl im August 2021 bei 1.600 aktiven Abonnements lag. Damit kratzt er beinahe am Erfolg des US-Streamers Ludwig, der mit seinem Subathon etwa 400.000 US-Dollar einnehmen konnte. Das sind umgerechnet rund 340.000 €, die Ludwig in nur 186 Stunden verdiente .

So viele Subs hat XRohat jetzt: Am 19. Oktober um 14:00 Uhr hat XRohat rund 26.500 aktive Abonnements (via twitch-tracker.com ). Damit liegt er nur noch hinter MontanaBlack auf Platz 1 der deutschen Streamer und knapp vor dem FIFA-Profi EliasN97.

Zu dem Marathon gehört aber auch, dass die Fans ständig neue Abos abschließen. Sollten Fans plötzlich aufhören zu bezahlen, beendet der Streamer die Übertragung – nicht für immer, versteht sich. Je mehr Fans gespendet wird, desto länger bleibt der Streamer also am Stück live.

So läuft der Subathon: Seit mittlerweile 17 Tagen ist XRohat durchgängig live auf Twitch. Viel Zeit verbringt er in GTA-Online, dicht gefolgt vom Schlafen. Denn auch während XRohat nicht zockt, filmt er sich ständig. Das lohnt sich, denn selbst während er im Land der Träume umhertollt, schauen ihm 3.400 Menschen zu.

Insert

You are going to send email to