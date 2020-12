Twitch bannt den größten deutschen Streamer Knossi – Was ist da passiert?

Allerdings schafft er es immer wieder mit großen Formaten Prominente anzulocken. Bekannt ist er inzwischen auch für seine „Camps“, die er im Sommer, zu Halloween und zuletzt an Nikolaus veranstaltete. Dabei nahmen bekannte Personen wie Klaas Heufer-Umlauf, Money Mark oder Sido an seinen Livestreams teil.

Wer ist Knossi? Mit 1,545 Millionen geschauten Stunden in den letzten 7 Tagen liegt Knossi auf Platz 12 aller Twitch-Kanäle und ist gleichzeitig die Nummer 1 in Deutschland ( via Sullygnome ).

Diese sogenannten Reaction-Streams sind sehr beliebt, bergen jedoch das Risiko, dass man etwas zeigt, was nicht mit den Nutzungsbedingungen von Twitch übereinstimmt. Schließlich wollen die Streamer ja live reagieren und schauen sich die Inhalte nicht im Vorfeld an.

