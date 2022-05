Twitch bannt plötzlich Bikini-Streamerinnen – Sie fürchten um ihren Lebensunterhalt

Die Streamerinnen SpookyUnagi und SpoopyKitt wurden plötzlich von Twitch gebannt, obwohl sie nichts an ihren Inhalten änderten. Komisch, finden die beiden und beschweren sich über die Plattform, die erst kürzlich ihre Richtlinien bezüglich „sexueller Inhalte“ klarer formulierte.

Was sind Bikini-Streamerinnen? Twitch führte eine neue Kategorie „Pools, Whirlpools und Strände“ ein, die es erlaubt, dass Streamer sich in Badesachen zeigen dürfen. Die Erlaubnis gilt aber nur, wenn sie sich am Strand oder in einem Pool befinden.

Dadurch entstand eine neue, erfolgreiche Twitch-Meta und insbesondere Streamerinnen zeigten sich freizügig in Bikinis. Gerade Amouranth wurde dadurch und ihre ASMR-Streams bekannt.

Doch jetzt scheint Twitch plötzlich gegen solche Bikini-Streamerinnen vorzugehen, denn SpookyUnagi und SpoopyKitt wurden beide Anfang Mai gebannt. Sie seien nicht die einzigen, meinen sie und erzählen von Streamer-Kolleginnen, die ebenfalls aus heiterem Himmel von der Plattform verwiesen wurden (via Twitter).

SpookyUnagi und SpoopyKitt beteuern: Der Inhalt habe sich nicht verändert

Was sagt SpookyUnagi? SpookyUnagi wurde am 1. Mai für 3 Tage gebannt. Am 9. Mai folgte bereits der 2. Bann. Die Streamerin fürchtet nun um ihren Lebensunterhalt und beklagt sich bei Twitch, da sie an ihren Inhalten nie etwas änderte:

Twitch erlaubt Creator eine Karriere und ein Leben mit Inhalten aufzubauen, die sie ein Jahr lang erlaubten. Unabhängige Arbeitnehmer, die im Wesentlichen „für“ Twitch arbeiten, kaufen Häuser, Autos, Anlagegüter und haben kontinuierliche Einnahmen für Investitionen. Und sie drohen damit, das alles wegzunehmen, mit ungerechtfertigten Banns. (via Twitter)

Außerdem meint sie, dass Twitch das Recht habe, Bikini-Streams zu entfernen, da es ihre Seite sei. Jedoch fordere sie klarere Richtlinien bezüglich solcher Streams, denn die Kategorie existiere schließlich noch. Weiterhin denkt die Streamerin, dass Bots hinter den Sperren stecken könnten, die die Twitch-Kanäle immer wieder melden (via Twitter).

Was sagt SpoopyKitt? SpoopyKitt wurde am 6. Mai gebannt und nach 3 Tagen wieder entsperrt. Auch sie verstehe nicht, warum sie plötzlich von der Plattform verwiesen wurde.

Sie schrieb auf Twitter: „Ich tanze seit einem Jahr mit Hula-Hoop im Pool, ich weiß also nicht, wieso es plötzlich als ‚sexuell anzüglich‘ gilt. Twitch hat ‚Verbesserung der Klarheit unserer Richtlinie zu sexuellen Inhalten‘ gepostet, wo es heißt: ‚Dies ist keine Änderung der Richtlinie oder ihrer Durchsetzung‘“.

Die Streamerin habe nichts an ihren Inhalten verändert, dass den Ausschluss rechtfertige.

Twitch passt Klarheit der Richtlinien zu sexuellen Inhalten an

Was bedeutet das? Twitch hat Ende April mehr Beispiele zu sexuellen Inhalten aufgeführt, die einen Bann hervorrufen könnten, allerdings nichts an den Richtlinien per se geändert. Als „sexuell anzüglich“ gelten Dinge wie:

Kamerafokus auf Brüste, Hintern, Genitalbereich oder Posen, die genau die Bereiche in den Vordergrund rücken.

Fummeleien oder explizite Gesten in Richtung von Brüsten, Hintern oder Genitalien.

Verhalten oder Aktivitäten in Bezug auf Fetische, wie fokussieren auf Körperteile für die sexuelle Befriedigung oder erotischen Rollenspielen.

Erotische Tänze (an einer Stange), die sexuell anzüglich gestaltet werden.

Nun spekulieren einige Streamer und die Community, ob diese Definitionen etwas mit den Banns seitens Twitch zu tun haben könne.

Einige User feiern die Banns und meinen, dass solche Streamerinnen ohnehin nichts auf der Plattform zu suchen haben. Twitch sei nur für Gaming da.

Was sagt Twitch dazu? Twitch selbst hat sich zu den Sperren und der derzeitigen Situation bislang nicht geäußert.

Ein kleiner Hund war der Plattform wohl auch zu anzüglich: Twitch bannt ein harmloses Hunde-Emote – „Zeigt sexuellen Inhalt oder Nacktheit“