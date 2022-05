Streamerin testet „neue Richtlinien“ von Twitch – Kassiert direkt ihren 5. Bann

Die Streamerin ItsPinkie wurde von Twitch gebannt, als sie die „neuen Richtlinien“ austesten wollte. Sie veranstaltete Bikini-Streams und wollte dies auch eigentlich die ganze Woche tun. Da hat Twitch ihr wohl einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Wer ist die Streamerin?

ItsPinkie gehört trotz ihrer 48.900 Follower und dem Twitch-Partnerstatus eher zu den kleineren Streamerinnen. Denn ihr schauen im Durchschnitt etwa 60 Leute zu.

Meistens kifft sie in ihren Streams und zeigt den Menschen, wie man die perfekten Joints dreht. Auch auf ihrem YouTube-Kanal dreht es sich oft um das Thema Joints und Drogen.

Die Streamerin präsentiert sich oft relativ freizügig und tanzt hin und wieder sogar an einer Poledance-Stange.

Jetzt, am 4. Mai, teilte sie auf Twitter mit, dass sie gebannt wurde, nachdem sie die „neuen Richtlinien“ auf Twitch ausprobierte.

ItsPinkie kassierte ihren 5. Bann

Warum wurde die Streamerin gebannt? Sie schrieb auf Twitter:

Lol, ich habe geplant, für den Rest der Woche Bikini-Streams zu machen, umzusehen, ob die neue Twitch-Richtlinie zu führen würde, dass ich gebannt werde. Wie sich herausstellte, war es so! Ich wurde jetzt schon 3 Tage gebannt. ItsPinkie

Von welchen „neuen Richtlinien“ sprach die Streamerin? Das ist die Frage, denn Twitch hat gar keine neuen Richtlinien bezüglich Freizügigkeit in Streams. Es gilt immer noch: Bikinis und Badeanzüge sind am Strand und in der Nähe von Pools okay, aber nicht in der Wohnung.

Die Plattform hat dafür sogar eine entsprechende Kategorie eingeführt, die von einigen Streamern immer wieder kritisch beäugt wird: „Pools, Hot Tubs & Beaches“.

Jedoch scheint der Bikini etwas zu knapp gewesen zu sein, denn ein User kommentierte unter ihrem Tweet: „(…) Ich hatte Sorge, dass dein Bikini zu viel zeigt (…).“ Ob die Streamerin sich zusätzlich in ihrer 1-Zimmer-Wohnung befand und nicht an einem Pool oder Strand, können wir an dieser Stelle nicht sagen.

Es wird also vermutet, dass sie aufgrund von sexuellen Inhalten und Nacktheit gebannt wurde.

Weswegen erhielt die Streamerin weitere Banns? Das größte Aufsehen erregte ItsPinkie wohl mit Fürzen aus ihrem Genitalbereich. Sie zeigte in einem Stream stolz, wie sie dies steuern konnte und hielt das Mikrofon ganz nah dran. Hier könnt ihr einen Clip davon sehen, aber es könnte einigen von euch eventuell nicht gefallen:

Als der Clip viral ging, bannte Twitch die Streamerin.

Sonst kam es des Öfteren vor, dass ItsPinkie sich zu freizügig zeigte und wegen ihrer Outfits gebannt wurde. Meistens dauerten die Banns nur wenige Stunden oder Tage, bevor sie wieder streamen durfte. Und auch in diesem Fall kann sie nach 3 Tagen wieder live gehen.

