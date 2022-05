YouTuber Apored deutet an, er habe Insolvenz angemeldet, um Steuern zu sparen: „Tut mir leid, dass ich ein Fuchs bin“

Nachdem dem deutschen YouTuber Ahmad Nadim „ApoRed“ Ahadi vorgeworfen wurde, insolvent zu sein und seine Zuschauer abzuzocken, äußerte dieser sich nun in einem Video-Statement dazu.

Was ist die Situation?

Der deutsche YouTuber MiiMii meinte in einem seiner Videos, dass Ahadi insolvent sei, da man ein Verfahren von ihm unter Insolvenzbekanntmachungen.de finden kann.

Weiterhin warf MiiMii ihm vor, seine Zuschauer abzuzocken, indem er die Preise von verschiedenen Gewinnspielen nicht auslöste.

Außerdem soll ApoRed verkaufte, getragene Designer-Klamotten nicht an Fans gesendet und das Geld für sich behalten haben.

All diese Vorwürfe bestreitet Ahadi jetzt in einem seiner neuesten Videos.

Genaue Details zu den Anschuldigungen findet ihr hier:

ApoRed überzeugt: „Tut mir leid, dass ich ein Fuchs bin“

Was sagt der YouTuber in seinem Statement? Im Video „Wahrscheinlich armer Scammer“ ging er zuerst darauf ein, dass er schon 10 Jahre selbstständig in Deutschland sei und meint dazu:

Was auf jeden Fall sehr interessant ist, okay? Ein Insolvenzantrag gegen ApoR-E-D, was ist denn da los? Du hast doch erzählt, du bist Multitrilliardär, hast du uns einfach alle angeschnackt? (…) Ihr müsst euch erstmal vorstellen, ich bin seit 10 Jahren ungefähr selbstständig in Deutschland, okay? Und man kennt das, Freunde. Es ist eine ganz klare und keine umstrittene Sache: Deutschland und Bürokratie ist wirklich Kopfschmerzen sein Vater. ApoRed

Das sei ihm „bewusst“ geworden, als er 5–6 Monate in Istanbul war und nannte als Beispiel seinen Privatkrankenkassenbeitrag von fast 1.000 Euro. Er fühle sich total abgezogen. Man müsse laut ApoRed zudem ständig seine Steuerberater und Buchhalter wechseln, da die „einfach nicht arbeiten“. Er sei nur „mit Kopfschmerzen am Start“ und dachte sich dann:

Komm, keinen Bock mehr, gar keinen Bock mehr, reicht doch wirklich. Einfach den ganzen Hasen ins Ausland anmelden. Keine Kopfschmerzen, alles easy-peasy. Man hat da einen Kollegen, die machen das ja auch so. Die haben keine Kopfschmerzen, alles chico. ApoRed

Das komplette Statement könnt ihr euch in diesem YouTube-Video ansehen:

Es gab nach ApoReds Angaben jedoch ein Problem:

Seid ihr länger als 6 Monate in Deutschland, habt ihr aber deutsche Steuerrechte und die deutschen Kopfschmerzen. Ist scheißegal, ob dann euer Geschäft in Malta, Afghanistan oder sonst wo angemeldet habt. ApoRed

Das konnte er aber wie folgt lösen:

Wie ist das aber nicht der Fall? Ja, wenn man halt einfach den „Insi-Modus“ aktiviert, also wenn man einfach insolvent ist. Dann ist es halt nicht der Fall. Dann könnt ihr schön, trotzdem im Ausland, schön eure Geschäfte anmelden, alles darüber laufen lassen und seid einfach diese ganzen deutschen Kopfschmerzgeschichten einfach los. ApoRed

ApoRed meinte daraufhin, dass er keinen Bock habe sich abziehen zu lassen und lobte sich: „Tut mir leid, dass ich ein Fuchs bin und wenn ich schlau bin und ich das einfach mache.“ Zur Legalität dieses Vorgehens hat sich ApoRed nicht geäußert.

Was sagt ApoRed zu seinen Ausgaben und Kosten?

Es gäbe keine Kosten, die er nicht bewältigen könne. Er verstehe das Argument nicht und sagte: „Welche Kosten? Wo? Man sieht doch bei Instagram, was für einen Lifestyle ich führe.“ Demnach zocke Ahadi nur, schaue Anime und gehe nicht Feiern. Er habe durch den Lebensstil keine aufkommenden, hohen Kosten.

Außerdem habe er „Sneaker und Klamotten so oder so schon durchgespielt“. Der YouTuber bekomme das meiste geschenkt und oft noch Geld obendrauf, dafür gebe er selten bis gar kein Geld aus.

Wenn ApoRed sein Geld ausgebe, dann nur für den wohltätigen Zweck oder seine Großfamilie. Er schilderte:

Das gesparte Geld würde ich ganz entspannt in ApoR-E-D-Manier ausgeben. Für die Leute, die es interessiert, wie ich das ausgeben würde: Für mich selber ist ja, wie gesagt, nicht viel. Ich spende dann einen größeren Teil eher für bedürftige Menschen und ein Teil geht auch an meine eigene Großfamilie und nicht an Großfamilie Papa Staat – 50 %. Und ein Teil wird dann einfach zur Seite gelegt, für Immobilien in der Türkei oder sonst wo – ganz entspannt. ApoRed

Was sagt ApoRed zu den angeblichen Scam-Gewinnspielen?

Der YouTuber ging dabei auf das Gewinnspiel bezüglich mehrerer Konsolen, Fernseher und Smartphones von der Firma „lvlupgermany“ ein. Der Kontakt dahin kam laut ApoRed durch einen Kumpel, der selbst Geschäftsmann sei.

Ahadi analysierte daraufhin die Firma und sah, dass es eine GmbH sei, mit einem Stammkapital von 25.000 Euro und mehreren Angestellten.

Des Weiteren haben ApoRed und die Firma wohl ein Geschäftsessen gehabt, bei dem Ahadi der Vertrag vorgelegt wurde. Der sah laut dem YouTuber vertrauenswürdig aus. Daraufhin kam die Firma am nächsten Tag mit den Gewinnen vorbei und machte das besagte Foto für den Instagram-Post, den ApoRed wieder löschte.

Danach wurden wohl die Gewinner ausgelost und ApoRed durfte angeblich sogar bestimmen, welche Seite dafür genutzt wurde. Es sah laut ihm alles sehr seriös aus. Aber dann gab es wohl Probleme:

Und jetzt kommt der eklige Punkt: Und zwar kommt in der Zeit daraufhin ein Freund von mir, der Ali, und meinte: ‚Ey, einer der Gewinner hat Kontakt mit mir aufgenommen (…) und er meinte, er hat seinen Gewinn nicht bekommen.‘ ApoRed

Ahadi fiel dann anscheinend auf, dass die Firma wohl ein „Scammer-Verein“ war. Er entschuldigte sich beim Gewinner und riet ihm, zur Polizei zu gehen. Weiterhin sagte ApoRed, dass sie ihm sein versprochenes Geld auch nicht überwiesen haben.

Er meinte, dass lvlupgermany die Schuldigen seien und nicht er selbst, er solle nicht als „Bösewicht“ hingestellt werden:

Wer war jetzt der Scammer? Wer war vertragsbrüchig, hat sein Wort nicht gehalten? Wer war überhaupt in der Verantwortung, die ganzen Gewinne loszuschicken? Wer hat die hundertprozentige Verantwortung? Ganz klar diese Firma lvlupgermany. ApoRed

Was sagt ApoRed zu den verkauften, aber nicht losgeschickten Klamotten?

Er schilderte, dass er bereits über 500 Klamotten verkaufte. Er nutzte dabei Kleiderkreisel, Ebay-Kleinanzeigen und andere Plattformen.

„Meine Accounts haben 4,9 Sterne von 5, gefühlt“, äußerte ApoRed, während er Bewertungen von „aporedclothing“ auf vinted.at im Video einblendete. Wenn man derzeit auf das Profil geht, kann man diese Bewertungen tatsächlich nachvollziehen.

Er beteuerte weiterhin, dass er es nicht nötig habe jemanden zu scammen. „Wenn mal irgendwo ein Fehler unterlaufen ist, dann war es auch nie absichtlich“, sagte ApoRed abschließend.

