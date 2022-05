Streamer bekommt über 300 € von seinen Fans und meckert – „Warum lacht ihr?“

Burnell erklärte nochmal, dass das Geld von den Mitgliedschaften erst in 1–1,5 Monaten auf sein Konto bekomme, er jedoch jetzt Dinge habe, die er bezahlen müsse. Er ermutigte die Leute zu spenden, vor allem die, die dies bereits in der Vergangenheit taten.

Wenn ich ehrlich zu euch bin und ihr denkt, dass das lustig ist – das ist bescheuert. Was ist falsch mit euch? Ich erzähle euch, dass ich mir nichts an meinem freien Tag, am Dienstag, leisten kann, wenn ich nur Mitgliedschaften dieses Wochenende bekomme.

DSPGaming hoffe, dass seine Fans nicht nur die Mitgliedschaften verschenken und das Spenden dadurch vergessen. Das würde ihn in eine „schlechte Situation“ bringen. Daraufhin schrieben seine Zuschauer „lol“ und „lmao“ in den Chat und er fragte: „Warum lacht ihr?“, und drohte den Stream zu beenden.

Was sagte der Streamer dazu? DSPGaming bedankte sich bei den Unterstützern und meinte: „Habe ich euch nicht gesagt, dass das passiert? Ich wusste es und danke euch, Leute. Danke, dass ihr das erfüllt habt, was ich erwartete.“ Er meinte, dass er vorher schon wusste, dass er so viele Mitgliedschaften erhalten werde.

In 24 Stunden wurden ihm 100 Mitgliedschaften auf YouTube spendiert. 400 US-Dollar, also etwa 378 Euro, sollen dabei rumgekommen sein. Der Anlass dafür war, dass er das Feature erst kürzlich erhielt – die Fans freuten sich für ihn und wollten ihn damit supporten.

