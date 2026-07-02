Twitch-Streamerin bringt sich und andere in Gefahr, Plattform gibt ihr milde Strafe

Die Streamerin ExtraEmily fiel auf Twitch immer wieder wegen rücksichtslosen Autofahrens auf. Jetzt hat sie eine Zwangspause vom Streamen bekommen, allerdings nur für einen Tag.

Wie bringt die Twitch-Streamerin andere in Gefahr? Die Twitch-Streamerin ExtraEmily streamt für ihre fast 1 Millionen Follower auf Twitch vor allem in der IRL-Kategorie und nimmt ihre Fans mit auf ihre Unternehmungen. Dabei ist sie auch immer wieder mit ihrem Auto unterwegs und streamt währenddessen. Durch ihren Stream ist sie häufiger abgelenkt und es kommt immer wieder zu Beinahe-Unfällen.

Das Ganze geschieht nicht nur, wenn ExtraEmily hinterm Steuer ist, sondern es gibt auch Situationen, in denen sie auf dem Fahrrad gegen parkende Autos fährt oder als Fußgängerin einfach weiterläuft, ohne auf ihre Umgebung zu achten, weil sie sich mit ihrem Chat unterhält.

In einem der jüngsten Clips der Streamerin will sie sich gerade wieder in den Verkehr einfädeln, macht aber keinen Schulterblick und fährt einem anderen Autofahrer fast in die Seite.

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Nur ein freier Tag

Wie reagiert Twitch? Twitch sah diese Situation der Streamerin wohl ebenfalls, denn daraufhin wurde ExtraEmily von der Plattform gebannt, allerdings nur für einen Tag. Denn in den Richtlinien von Twitch ist festgehalten, dass abgelenktes Fahren durchs gleichzeitige Streamen nicht erlaubt ist.

Hier könnt ihr den aktuellsten Vorfall von ExtraEmily sehen:

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Ein 1-Tages-Bann scheint im Licht der Vergangenheit von ExtraEmily mit ihren vielen Beinahe-Unfällen beim Autofahren sehr mild. So sehen es auch viele Stimmen aus der Community. Unter einem Reddit-Post wird der Bann von Twitch diskutiert.

CosignTangents schreibt beispielsweise: Im Ernst, Twitch ist echt ein Witz, wenn es darum geht, seine „Golden Boys“ und „Golden Girls“ zu bestrafen (Quelle: Reddit) und auch WhatsThePointToName meint: Mal ganz ehrlich: Warum macht sich Twitch überhaupt die Mühe? Eine eintägige Sperre ist doch nur ein freier Tag, und sie werden nichts daraus lernen (Quelle: Reddit).

Was haltet ihr von der Situation? Haltet ihr den kurzen Bann von Twitch für gerechtfertigt? Schreibt es uns in die Kommentare! Auch eine andere Twitch-Streamerin wurde in der Vergangenheit für ihre rücksichtslose Fahrweise kritisiert: „Typische Influencer-Göre“ – 18-Jährige fährt rücksichtslos Auto auf Twitch und die Community hat eine klare Meinung