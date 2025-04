Streamerin fährt live auf Twitch über eine rote Ampel, meint es sei okay, weil sie das immer so mache

Die Twitch-Streamerin Emily „ExtraEmily“ Zhang ist für ihre verpeilte, aber liebenswerte, Art bekannt. Doch sie bringt sich auch immer wieder in Schwierigkeiten, wie aktuell, als sie sich dabei filmte, wie sie eine rote Ampel überfuhr.

Was war das für eine Situation? ExtraEmily war am 12. April 2025 mit dem Auto unterwegs und streamte dabei auf Twitch. Die Halterung der Kamera war dabei so eingestellt, dass Zuschauer die Streamerin sehen konnten.

Während des Streams drehte sie die Kamera jedoch, sodass stattdessen die Straße zu sehen war – und auch die knallrot leuchtende Ampel, an der die Streamerin ohne anzuhalten (aber dafür mit seltsamen Schimpansen-Geräuschen) vorbei düste.

Die Straßenverkehrsordnung scheint so etwas wie der natürliche Feind vieler Twitch-Streamer zu sein:

ExtraEmily: „Es ist okay, die Leute machen das so“

Was sagte die Streamerin dazu? ExtraEmily gab sich nonchalant: „Das passiert andauernd. In Austin [Texas] dauern die Ampeln wirklich lang. Normalerweise fahre ich einfach drüber.“ Die Streamerin bedankte sich zwischendurch bei einem Zuschauer für ein abgeschlossenes Abo und erklärte dann weiter: „Es ist okay, es ist okay, die Leute machen das so.“

So ganz okay fand Twitch das Fahrverhalten der 27-Jährigen aber wohl nicht, denn heute, am 13. April, wurde ihr Kanal gesperrt. Da die Streaming-Plattform notorisch dafür ist, Bann-Gründe nicht offiziell bekannt zu geben, können wir nicht mit Sicherheit sagen, dass die Aktion der Grund für die Sperre war, es ist jedoch äußerst wahrscheinlich.

Durch die Sperre sind der Kanal von ExtraEmily und somit auch der Mitschnitt des Streams nicht mehr verfügbar. Ihr findet den Clip jedoch hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Noch ist auch unklar, für wie lange ExtraEmily den Zugang zu ihrem Account verliert. Für die Streamerin ist es bereits der zweite Bann. Sie wurde bereits im Oktober 2023 gesperrt, weil sie bei der Fahrt auf ihr Handy schaute.

Die Community-Guidelines von Twitch sind da eindeutig. Unter dem Bereich „Selbstzerstörerisches Verhalten“ wird explizit aufgeführt, dass „Gefährliches Fahrverhalten (z.B. beim Fahren das Telefon benutzen)“ verboten ist.

Zuschauer fordern Führerschein-Entzug und Streaming-Verbot

ExtraEmily muss sich jedoch nicht nur vor der Streaming-Plattform verantworten, sondern auch vor der Community und die ist alles andere als angetan. Ein Post im Streaming-Subreddit LivestreamFail erhielt mehr als 1.000 Kommentare – ein paar davon haben wir euch hier zusammengetragen.

Lytaa fragt: „Ist es wirklich so schwierig, nicht mit deinem Handy rumzuspielen oder den Chat für ein paar Minuten nicht zu lesen, während man fährt? […]“ (via Reddit)

BrawDev kann es nicht glauben: „Sorry, hat sie gerade zugegeben, dass sie routinemäßig Ampeln ignoriert, weil sie zu lang dauern? Ganz sicher nicht, ich wüsste nicht, wie man sich noch tiefer reinreiten könnte. WTF.“ (via Reddit)

Zum Zeitpunkt, als der Clip geteilt wurde, war ExtraEmily noch nicht auf Twitch gesperrt, weshalb viele Nutzer in den Kommentaren einen Bann fordern. Einige gehen sogar noch weiter und verlangen, dass der Streamerin der Führerschein entzogen werden oder Twitch das Streamen beim Fahren ganz verbieten sollte.

Kommentare, welche die Streamerin in Schutz nehmen oder ihr Verhalten herunterspielen, sucht man vergebens.



In Austin, Texas, wo die Streamerin lebt, gilt das Überfahren einer roten Ampel zwar nicht als Straftat, es drohen aber Strafen in Höhe von 75 bis über 200 US-Dollar, sowie 2 Punkte auf dem Führerschein – wer zu viele binnen 3 Jahren sammelt, verliert den Lappen (via Ein sogenannter Rotlichtverstoß kann nicht nur zum Bann führen, sondern hat auch rechtliche Konsequenzen. In Deutschland droht ein Bußgeld von mindestens 90 Euro und ein Punkt in Flensburg. Bei Gefährdung anderer Straßenteilnehmer oder gar einem Unfall wird es jedoch schnell richtig teuer (via Bußgeld Katalog In Austin, Texas, wo die Streamerin lebt, gilt das Überfahren einer roten Ampel zwar nicht als Straftat, es drohen aber Strafen in Höhe von 75 bis über 200 US-Dollar, sowie 2 Punkte auf dem Führerschein – wer zu viele binnen 3 Jahren sammelt, verliert den Lappen (via San Antonio Criminal Defense ).

Erst vor wenigen Tagen haben wir auf MeinMMO über einen weiteren Verkehrssünder berichtet, der das Beweismaterial seiner Missetaten ebenfalls selbst anfertigte. Er zeigte sich jedoch uneinsichtig: „Ich bin in GTA, Bro“ – Bewaffneter 19-Jähriger startet wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei