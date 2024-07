18-Jährige streamt auf Twitch, während sie mit 170 km/h fährt und zur Musik abgeht – Community findet es verantwortungslos

Fibi „Fibii“ Pfeiffer stieg mit 16 Jahren zu einer der größten Streamerinnen im deutschen Twitch auf. Mittlerweile ist die Streamerin 18 und darf Auto fahren. Aufgrund ihrer Fahrweise gibt es gerade allerdings Ärger.

Was soll Fibii angestellt haben? Auf Reddit ärgert sich ein Nutzer am 16. Juli 2024 über einen IRL-Stream von Fibii, in dem die Streamerin mit dem Auto unterwegs war. „Hairy-Relation109“ kritisierte, dass die 18-Jährige beim Fahren offenbar abgelenkt war.

So soll sie mit 170 km/h auf der linken Fahrspur unterwegs gewesen sein, sich am Steuer gut gelaunt zur Musik bewegt haben und gleichzeitig Fragen aus ihrem Chat beantwortet haben. Der Nutzer findet das „sowohl aus allgemeiner Verkehrssicht, als auch als Vorbildfunktion gegenüber ihren jungen Zuschauer*innen total unverantwortlich.“

Zuschauer finden Fahrweise verantwortungslos

Wie reagiert die Community? Auf Reddit diskutieren Nutzer, ob das gezeigte Verhalten von Fibii nun legal ist oder nicht. Mehr Einigkeit herrscht bei dem Befund, dass die Aktion „absolut verantwortungslos“ ist. Insbesondere, dass Fibii noch Fahranfängerin ist, stößt einigen ungut auf (via Reddit).

Einige Reddit-Nutzer haben sich das VoD verschafft, welches auf dem Kanal von Fibii nicht mehr zu finden ist und nach aussagekräftigen Ausschnitten durchsucht. Wenn das jemand zur Polizei schicken würde, sei der „Lappen“ erstmal weg, heißt es (via Reddit).

Pikanterweise spricht Fibii in einem Clip sogar über Verkehrsvergehen. So erklärt sie, dass man nicht cool sei, nur weil man schnell fahren würde. Sie sei froh, diese Lektion jetzt schon bekommen zu haben. Offenbar war die Streamerin bereits zu schnell unterwegs und muss nun abwarten, was dabei herauskommt. Sie spricht von einem Aufbauseminar, Führerscheinentzug oder der Möglichkeit, sich „herauszukaufen.“

Ob Fibii rechtliche Konsequenzen für ihr Fahrverhalten drohen, bleibt erstmal abzuwarten. Tipps gibt es vielleicht von ihrem Twitch-Kollegen MontanaBlack: Der berichtete kürzlich von gefährlichem Beinahe-Unfall, Community spottet: Bestes Argument fürs Tempolimit.

Doch auch von Seiten der Streaming-Plattform könnte es Ärger geben.

Wie sieht Twitch das? Die Streaming-Plattform hat strenge Richtlinien, wenn es darum geht, was gezeigt werden darf. In den Community Guidelines wird festgehalten, dass jede Art Inhalten verboten ist, die selbstgefährdendes Verhalten glorifiziert oder bewirbt.

Darunter fällt explizit „gefährliches oder abgelenktes Fahren, einschließlich Benutzung eines Handys beim Fahren". Bei Regelverlertzungen droht eine Entfernung der jeweiligen Inhalte, eine Verwarnung oder gar ein Bann.