Zuschauer fordern Bann eines Streamers, nachdem ein Clip viral geht: Twitch gibt nach und bannt ihn

Was sagte Knut zu dem Bann? Twitch-Streamer Tectone reagierte ebenfalls auf die Nachricht in seinem Stream und rief Knut sofort an, woraufhin dieser offenbar bestätigte, dass das Verbot auf den Vorfall beim Autofahren zurückzuführen ist.

Der Fall erinnert an ähnliche Kontroversen in der Vergangenheit, bei denen die Grenzen zwischen Unterhaltung und riskantem Verhalten auf der Streaming-Plattform diskutiert wurden.

Twitch reagierte auf den öffentlichen Druck, indem sie den Streamer sperrten und damit eine Diskussion über die Plattformrichtlinien bezüglich abgelenktem Fahren auslösten. Dieser Vorfall steht nicht allein, so wurde in der Vergangenheit eine Frau gebannt, die während eines Auto-Streams einen Hund überfahren hat.

