Twitch bannt deutschen Streamer KuchenTV, nachdem die Situation um die Gamerin des Jahres Shurjoka eskaliert

Der Konflikt zwischen Pia „Shurjoka“ Scholz und den Content Creatorn rund um Tim „KuchenTV“ Heldt ist aufgeflammt. Jetzt greift Twitch ein und bannt den Meinungsblogger.

Was ist das für ein Bann? Der deutsche Meinungsblogger Tim „KuchenTV“ Heldt veröffentlicht auf YouTube Videos in einer Art Nachrichten-Format. Zusätzlich geht er auf Twitch mit Reaction-Inhalten auf Sendung. Wie er am 8. Dezember 2023 auf X, ehemals Twitter, bekannt gab, hat ihn die Streaming-Plattform jetzt aber gesperrt.

In einem von KuchenTV geteilten Screenshot wird die Entscheidung mit „Belästigung anderer aufgrund eines persönlichen Traumas“ begründet. Laut dem befreundeten Content Creator Theo „Scurrows“ Bottländer soll es sich um einen permanenten Bann handeln (via X).

Dem Bann ging ein seit Monaten schwelender Konflikt voraus

Was steckt dahinter? Im Mai 2023 wurde die Twitch-Streamerin Pia „Shurjoka“ Scholz zur „Gamerin des Jahres“ gekürt. KuchenTV hatte sie bereits Anfang des Jahres wegen ihrer Einstellung zum „Harry Potter“-Spiel Hogwarts Legacy kritisiert.

Die Preisverleihung befand der Meinungsblogger daraufhin in einem Video als Skandal, mit Marcel „MontanaBlack“ Eris stimmte einer der größten deutschen Twitch-Streamer mit ein.

Seitdem wurden dutzende Videos veröffentlicht, welche Shurjoka prominent im Thumbnail zeigten oder ihren Namen im Titel trugen. MontanaBlack sagte öffentlich, mit den Inhalten gegen die Streamerin viel Geld zu verdienen.

Ein Screenshot aus dem August zeigt die Flut der Videos

Scurrows schaltete sich im Sommer ebenfalls ein. Er behauptete, Shurjoka hätte ihm sexuelle Belästigung vorgeworfen, was eine Straftat wäre. Die Streamerin jedoch sagte, sie habe lediglich von Belästigung gesprochen, was ein persönliches Empfinden wäre. Das bezieht sich auf eine Situation von der gamescom 2017, bei der er ihr auf ins Dekolletee gefilmt haben soll.

Shurjoka zog sich daraufhin zwischenzeitlich von Twitter beziehungsweise X zurück und hörte auf, die Diskussion groß in ihren Streams zu thematisieren.

KuchenTV dachte, Twitch gebe „einen Scheiß“ auf Shurjokas Vorwürfe

Wofür gab es jetzt den Bann? Am 5. Dezember 2023 kochte die Stimmung erneut hoch, als KuchenTV ein Video zu Shurjokas Kritik an der Meinungs-YouTuberin Alicia Joe veröffentlichte. Auf Twitch sprach die Streamerin über die Situation, was erneut Reactions von KuchenTV zur Folge hatte.

Am 6. Dezember nutzte Shurjoka daraufhin die Plattform X, um Themen der vergangenen Monate, insbesondere die vermeintlichen Vorwürfe der sexuellen Belästigung, aus ihrer Sicht aufzubereiten und richtigzustellen.

Zusätzlich veröffentlichte sie Ausschnitte aus den Streams von KuchenTV, in denen er unter anderem ein Trinkspiel aus ihren Aussagen machte und erklärte, ihre Tränen seien für ihn „wie Gleitgel“. Wiederholt rief die Streamerin den Support von Twitch auf, Konsequenzen zu ergreifen.

In seinem letzten Stream vom 6. Dezember 2023 behauptete KuchenTV, der Support von Twitch gebe „einen Scheiß“ auf Shurjoka. Der ursprüngliche Clip ist aufgrund des Banns nicht mehr verfügbar, aber noch über X abrufbar:

Fast zwei volle Tage nach dem 7-stündigen Stream hat Twitch nun doch noch reagiert. Der Kanal von KuchenTV kann nicht mehr aufgerufen werden, damit sind auch die Streams nicht mehr einsehbar, sodass keine neuen Reactions darauf entstehen können.

Wie geht es jetzt weiter? KuchenTV hat bereits angekündigt, rechtlich gegen die Entscheidung von Twitch vorgehen zu wollen. Auf X hat er zudem eine Umfrage gestartet, wohin er seinen Streaming-Content verlagern soll, YouTube oder die umstrittene Plattform Kick.

Shurjoka fordert YouTube ihrerseits dazu auf, dem Content Creator dort nun keine Plattform für weitere derartige Inhalte zu geben (via X).

