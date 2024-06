Twitch-Streamer MontanaBlack berichtet von gefährlichem Beinahe-Unfall, Community spottet: Bestes Argument fürs Tempolimit

Der Twitch-Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris liebt bekanntlich schnelle Autos. Bei einer nächtlichen Fahrt geriet der 36-Jährige nun aber in eine brenzlige Situation – die Reaktion der Community fällt aber wohl anders aus, als gedacht.

Was ist los bei MontanaBlack? MontanaBlack sorgt auf X, ehemals Twitter, aktuell gleich doppelt für Aufregung, einmal mit schwierigen Andeutungen zur freien Meinungsäußerung und einmal mit seinem Fahr-Verhalten.

In einer Story auf Instagram berichtete der Streamer von einer brenzligen Situation auf der Autobahn, bei der gar sein Leben an ihm vorbeigezogen sei. Statt Mitgefühl gibt es jedoch Frust und Spott aus der Community.

MontanaBlack ist nicht unbedingt für seine Gelassenheit bekannt und verliert auch mal die Beherrschung:

Beinahe-Unfall mit 260 km/h

Was hat es mit dem Unfall auf sich? Wie MontanaBlack in seiner Story berichtete, sei er nachts auf einer zweispurigen Autobahn ohne Geschwindigkeitsbegrenzung unterwegs gewesen. Der Twitch-Streamer gab wohl ordentlich Gas: Nach eigenen Angaben war er mit 260 km/h unterwegs, als er 2 Autos auf der rechten Fahrspur entdeckte.

MontanaBlack sagt, er habe die Autos auf seine hohe Geschwindigkeit aufmerksam machen wollen und daher die Lichthupe betätigt – dies sei völlig legitim und legal, wie der Streamer betont. Einer der anderen Fahrer sei dennoch direkt vor ihm auf die linke Fahrbahn gezogen, wodurch MontanaBlack „gefühlt eine Vollbremsung“ einlegen musste.

Der Streamer schimpft: In seinem Auto sei alles durch die Gegend geflogen, sogar der Eistee sei umgefallen und ihm selbst sei das Herz in die Hose gerutscht. Der andere Autofahrer habe sich jedoch nicht entschuldigt, als MontanaBlack ihn schließlich überholte und habe ihm dann auch noch selbst „allen Ernstes zwei Lichthupen [gedrückt]“.

Streamer wird unfreiwillig zum Aushängeschild für Tempolimit

Was wird diskutiert? MontanaBlack betont zwar, dass sein Verhalten absolut legal gewesen sei, viele Nutzer in den sozialen Netzwerken kritisieren seine Fahrweise allerdings. So kritisieren einige Nutzer, dass der Streamer nachts auf einer zweispurigen Straße überhaupt so schnell unterwegs war oder wenigstens vorsorglich abgebremst hat, als er die anderen Autos entdeckte.

Zudem wird vielfach über die Bedeutung der Lichthupe diskutiert: Einige Nutzer glauben, der Taxifahrer könnte sie als Signal verstanden haben, dass er überholen könnte.

Manche gehen so weit, zu sagen, das Verhalten von MontanaBlack sei der Grund, warum man ein allgemeines Tempolimit brauche (via Reddit). Andere spotten einfach nur: „Nicht der Eistee!“ (via X)

Es gibt allerdings auch Nutzer, die das Verhalten von MontanaBlack vollkommen in Ordnung finden und den Twitch-Streamer verteidigen. Die hitzige Diskussion verschaffte dem 36-Jährigen zumindest einen Platz in den Trends: Mehr als 34.000 Posts soll es auf X zu dem Stichwort „Monte“ geben.

Hierbei ist allerdings zu bedenken, dass sich nicht alle Posts auf den Streamer beziehen, da der Begriff „Monte“ auch in anderen Sprachen vorkommt – man denke an den Graf von Monte-Cristo. Die schiere Menge der Posts erregte dennoch die Aufmerksamkeit von MontanaBlack, der einen Screenshot auf Instagram teilte – allerdings ohne Kommentar.

Twitch-Streamer und Autos scheinen des Öfteren eine schwierige Kombination zu sein. Die Streaming-Plattform schreibt zwar vor, sich beim Streamen während des Fahrens nicht ablenken zu lassen, manche Content Creator können sich den Griff zum Handy aber wohl nicht verkneifen: Zuschauer fordern Bann eines Streamers, nachdem ein Clip viral geht: Twitch gibt nach und bannt ihn